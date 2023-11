Durván megemelkedett a Zsolnay kerámiák értéke + videó

A szakember a portálnak úgy nyilatkozott, hogy olyan összegekért keltek el a műtárgyak, amelyekről korábban álmodni sem mertek. A világ harmadik tematikus Zsolnay-aukciójaként megtartott árverés átrendezte a nemzetközi és magyar Zsolnay-piac árait, amelyek egyetlen nap alatt több mint 100 százalékkal növekedtek.

A szakértő szerint az egy-két millió forintos átlagdarabok is dupla-, esetenként triplaannyiért keltek el, mint amennyire számítani lehetett. − Ez nemcsak a magyar piac számára elképzelhetetlen magasság, hanem ezek az árak már magasabbak is, mint a nemzetköziek. Világszinten ezek a legmagasabb Zsolnay-árak – fogalmazott az Indexnek Törő István.

A világ harmadik tematikus Zsolnay-aukcióján 68 műtárgy vonult fel, Amerikából, Európából és Ázsiából is érkeztek licitek: a 100 ezer dollárhoz közelítő vételárak abszolút rekordnak számítanak a piacon. Az aukció egyik legjobban várt tétele a 6,5 millió forintért elkelt kígyós asztaldísz volt, amely olyan ritka, hogy eddig csak kevesen láthatták. Az asztaldísz feltehetően Sikorski Tádé munkája, a lengyel származású mérnök Zsolnay Júlia férje volt.

A kígyós asztaldíszt eddig csak kevesen láthatták (Fotó: MTI/ Balogh Zoltán)

– Gondoltam, hogy az aukciónkon bevásárolok, de ez a szint még a mi erőnket is meghaladta. Most néztem például egy chicagói galériát, ahol több mint húsz Zsolnayt árulnak, elképesztő árakon. Chicago a világ másik vége, de még ott is árulják a szép kerámiákat. Ez is mutatja a Zsolnay nemzetközi jelentőségét – mesélte a maga is Zsolnay-gyűjtő Törő István, aki korábban az árverés után azt mondta: – Százhetven év is eltelt azóta, hogy egyik-másik műalkotás kikerült a Zsolnay gyárból, azóta pedig folyamatosan és meredeken nő az értékük és az áruk.

Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma ez a világ egyik legkeresettebb kerámiabrandje, olyan hungarikum, amelyet minden kontinensen tisztelnek, szeretnek és gyűjtenek.

Az aukció után minden Zsolnay-darab ára megduplázódott, ráadásul rengetegen viszik a galériába az otthonról előkutatott műtárgyakat, és a piac is azonnal átalakult: aki korábban hárommillió forintért adott volna el egy vázát, az most hatmillió alatt nem hajlandó kezet nyújtani.

Borítókép: Az októberi aukció elég magasra tette a mércét (Fotó: MTI/ Balogh Zoltán)