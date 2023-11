Idén is megrendezik a speciális filmek szemléjét

A filmfesztivált szervező Magyar Speciális Mozgókép Egyesület (MSMKE) elnöke, Fábián Gábor lapunknak elmondta, hogy a szemle egyik legfontosabb célja, hogy a többségi társadalom bepillantást nyerhessen a fogyatékkal élők világába.

Fábián Gábor, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöke a második Dunántúli Speciális Filmszemlén Szombathelyen 2023. május 25-én. Fotó: Unger Tamás/Vas Népe



– Mindezt lehetőleg a legtisztább forráson, a saját maguk által készített alkotásokon keresztül, amelyekben ők maguk mondják el a történeteiket. Hiszen a saját hangjukon megszólalva, a saját gondolataikat közvetítve mindennél kifejezőbben és hitelesebben ismerhetjük és érthetjük meg a világukat. Emellett számukra is fontos az önkifejezés lehetősége, hogy megoszthassák a gondolataikat és élményeiket, ezáltal foglalkozhassanak a problémáikkal. Ezek a filmek tehát nemcsak szórakoztatóak, hanem egyfajta terápiás eszközként is funkcionálhatnak. Emellett a kommunikáció és közösségépítés is kiemelten fontos szerepet játszik a fesztivál kapcsán. Az emberek egy közösség tagjaként, együtt dolgoznak a filmek elkészítésében, ezáltal egyfajta kooperációt alakítanak ki. Mindez a sérült személyek számára különösen fontos, és nem mindig könnyű.

Ráadásul ezek a filmek gyakran motiváló erővel is bírnak, mivel a pozitív üzenetek, a humor és az életöröm mindig jelen van bennük. Arra tanítanak, hogy hogyan éljük meg a boldogságot és az örömöt még akkor is, ha kihívásokkal nézünk szembe

– osztotta meg velünk gondolatait a filmfesztivál kapcsán Fábián Gábor, aki a fesztivál erős nemzetközi jellegére is felhívta a figyelmet:

– Latin-Amerikától kezdve az ázsiai országokon át egészen Új-Zélandig a világ szinte minden távoli szegletéből érkeztek hozzánk filmek.

Ez a sokszínűség lehetőséget ad arra, hogy megértsük, a különböző kultúrák hogyan viszonyulnak, foglalkoznak és közelítik meg a fogyatékosság témáját – hangsúlyozta az MSMKE elnöke, aki arra is kitért, hogy a fesztivál idén vidéki helyszínekkel bővült. A főváros mellett Eger, Szolnok és Szombathely ad majd otthont a vetítéseknek. A díjak is gyarapodtak, ugyanis a Színház- és Filmművészeti Egyetem, amellyel tavaly kezdődött az együttműködés, idén két új díjjal ismeri majd el az alkotókat. Ezeknek az odaítéléséről saját zsűrizésük alapján döntenek. A fesztivál szakmai zsűrijében a múlt évhez hasonlóan idén is Varsányi Ferenc filmrendező, Radványi Katalin gyógypedagógus, pszichológus, főiskolai tanár, Kulcsár Tamás filmrendező, Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke, médiapedagógus, Szabó Bianka speciális filmes alkotó és Szaffner Gyula ügyvivő szakértő foglalnak majd helyet.

A filmfesztivál fővédnöke, Kollarik Tamás Magyar Film díjas és Bánffy Miklós-díjas alkotó felidézte azt is, hogy még a Magyar Média Mecenatúra Program koordinátoraként került kapcsolatba a filmfesztivál szervezőivel, akiknek munkáját több mint egy évtizede támogatja.

– Nagyon megtisztelő, hogy tavaly meg is kaptam a Magyar Speciális Filmezésért díjat az Uránia Nemzeti Filmszínházban – mondta a szakember, aki az idei fesztivál kapcsán kiemelte, hogy a másfél évtizede megkezdett munka gyümölcse beérett.

Kollarik Tamás, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem konzisztóriumának tagja, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának tagja, a Magyar Média Mecenatúra Program koordinátora. Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet

A fogyatékossággal és autizmussal élő filmesek, a pszichiátriai és szenvedélybeteg alkotók, valamint a független és hivatásos filmesek közössége, továbbá mindazon filmbarátok és támogatók, akik figyelemmel kísérik a filmszemlét, egyaránt büszkék lehetnek az eddig elért eredményekre

– nyomatékosította a rendezvény fővédnöke, köszönetét fejezve ki a filmszemle ötletgazdáinak, amiért kilencedik alkalommal járulnak hozzá a fogyatékossággal élő emberek mozgóképes alkotásainak megszületéséhez, valamint ezzel párhuzamosan ösztönzik a professzionális és független filmeseket a fogyatékossággal élők világáról szóló alkotások elkészítésére. Mint mondta, a filmszemle évről évre egyre nagyobb számú közösségi és szakmai programjából, valamint az eseményen levetített csodálatos alkotásokból hitet és erőt merítünk mindannyian. A szakember kifejtette azt a gondolatát is, miszerint az alkotás folyamata lélekemelő élmény, benne lenni vagy ezt segíteni hatalmas érték. A szervezők ebben a szellemben végzik munkájukat, hiszen nekik a film nem a hírnevet és a csillogást jelenti, hanem a szolgálatot, a társadalmi szolidaritást és az alázatot.