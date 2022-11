Kiosztották a 8. Magyar Speciális Filmfesztivál díjait Budapesten

Az alázat mutatkozik meg a szervezők munkájában, a Fesztivál pedig a szeretet és a szolidaritás jegyében született és működik ma is, ezért álltam én is az ügy mellé már egy évtizede. Lépésről lépésre haladva, fokozatosan építkezve Magyarország egyik fontos filmes seregszemléjévé vált a Speciális Filmfesztivál. Ma már nem túlzó, ha azt mondjuk, hogy a Filmfesztivál saját kategóriájában Közép-Európai jelentőségű, amelyet a számok, az adatok is bizonyíthatnak.