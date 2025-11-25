Kedden éjjel nem működnek a jegyautomaták, közölte a MÁV

Karbantartás miatt keddről szerdára virradó éjjel nem működnek a jegykiadó automaták – közölte a Mávinform a honlapján.

Az automaták egy bizonyos időszakban nem üzemelnek (Forrás: Magazin.mavcsoport.hu)

A tájékoztatás szerint az automaták kedden 22.45-től szerdán 3.30-ig nem üzemelnek.

Online, a vonatokon és a pénztáraknál ebben az időszakban is a megszokott módon lehet jegyet váltani.

Azt javasolják az utasoknak, hogy más módon, illetve az érintett éjszakai időszak előtt vagy azt követően vásárolják meg a jegyüket.

Borítókép: Online akadálytalan lesz a jegyvásárlás (Forrás: Facebook)