Kedden éjjel nem működnek a jegyautomaták, közölte a MÁV

Karbantartás miatt keddről szerdára virradó éjjel nem működnek a jegykiadó automaták – közölte a Mávinform a honlapján.
A tájékoztatás szerint az automaták kedden 22.45-től szerdán 3.30-ig nem üzemelnek.
Online, a vonatokon és a pénztáraknál ebben az időszakban is a megszokott módon lehet jegyet váltani.
Azt javasolják az utasoknak, hogy más módon, illetve az érintett éjszakai időszak előtt vagy azt követően vásárolják meg a jegyüket.
Borítókép: Online akadálytalan lesz a jegyvásárlás
