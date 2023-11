Meghalt Shane MacGowan, a leghíresebb ír kocsmazenekar énekese

Shane MacGowan, az énekes-dalszerző és a The Pogues frontembere 65 éves korában elhunyt, hét nappal azután, hogy kiengedték a kórházból, miután agyvelőgyulladást diagnosztizáltak nála – adta hírül a BBC. A zenész 2015 óta tolószékkel közlekedett, mert egy esés miatt eltörte a medencéjét, majd később a jobb térdét is.

MacGowan, akinek legismertebb slágerei között szerepel az 1988-as Fairytale of New York és A Pair of Brown Eyes, egy ideje már beteg volt, emellett drog- és alkoholproblémákkal is küzdött. Felesége, Victoria Mary Clarke azt mondta, hogy MacGowan a világot jelentette számára. Instagram-bejegyzésében azt írta, áldottnak érzi magát, hogy találkozhatott vele és szerethette.

MacGowan ír bevándorlók fia volt, az angliai Kentben született, és 1982-től a The Pogues frontembere volt a banda a 2014-es feloszlásáig. Összesen hét stúdióalbumot adott ki.

1988-ban Kirsty MacCollal készítették el a Fairytale of New York című karácsonyi dalt, amelyet MacGowan írt, és amely a második helyre került a brit toplistán, és amely valószínűleg ma is az Egyesült Királyság egyik legkedveltebb karácsonyi dala.

Az életéről dokumentumfilm is készült, Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan címmel, amely 2020-ban jelent meg. A zenész egyébként közeli barátságban volt Sinéad O’Connor ír énekesnővel, aki júliusban halt meg.