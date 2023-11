Tíz éve úton – Decemberben a mozikban is a rajongókkal ünnepel a Bagossy Brothers Company

A Bagossy Brothers Company – 10 éve úton című egész estés alkotás az erdélyi kezdetektől egészen a budapesti jubileumi nagykoncertjéig követi nyomon a pop, rock és folk stílust egyedi módon ötvöző banda útját, sok-sok zenével, látványos koncertfelvételekkel, valamint a zenekar tagjait és hátterét is részletesen bemutató interjúkkal nyújtva páratlanul gazdag moziélményt – nemcsak a zenekar széles rajongótáborának, hanem azoknak is, akik még csak most ismerkednek a gyergyói ötösfogat zenei világával. A film igazi csemege minden zenerajongónak, hiszen sosem látott felvételeket mutat és izgalmas kulisszatitkokba avatja be a nézőket.

Forrás: Bagossy Brothers Company

A film dramaturgiai keretét a Bagossy Brothers Company tízéves jubileumi koncertje adja, ahol a zenekar 16 ezer rajongó előtt zenélt Közép-Európa legnagyobb fedett arénájában. A csapatban felmerült, hogy egy szokványos koncertvideóval emlékezzen meg az estéről, az évek során összegyűlt hihetetlenül gazdag videóanyag azonban szinte kiáltott a felhasználás után. Végül a több zenei produkciót is megfilmesítő Könyves Diána vezetésével állt össze az a kétórányi anyag, amely az archív felvételek felhasználásán túl a teljesség igényével járja sorba a zenekar történetének legfontosabb állomásait, és szólaltatja meg legfontosabb szereplőit – köztük a zenekar tagjait, a zenekar menedzserét, Szalai Attilát, vagy az egyik legnagyobb Bagossy-sláger, az Olyan ő énekesnőjét, Bagossy-Bíró Barbarát, akik valamennyien őszintén mesélnek az elmúlt tíz év sikereiről és kihívásairól egyaránt.

Ami az elmúlt tíz évben történt velünk, az egy tündérmese. Amikor elkezdtük, nem gondoltuk volna, hogy ezen az évfordulón többek közt 800 koncert és sikeres lemezek lesznek már a hátunk mögött. Azt éreztük, hogy érdemes lenyomatot állítanunk ennek az időszaknak, így készült el ez a film

– mondta Bagossy Norbert, a zenekar frontembere.

A december 8-i ünnepi filmvetítésekre – amelyek közül az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Cinema City Arénában tartott előadásokra a zenekar is ellátogat – november 22-én 10 órakor indul a jegyelővétel a filmet játszó mozikban országszerte. A játszó mozik folyamatosan bővülő listája az esemény Facebook-oldalán olvasható.

Borítókép: A Bagossy Brothers Company koncertje a Műegyetem rakparton 2023 augusztusában (Fotó: MTI/Lakatos Péter)