A produkciókat a Makám Quartet kezdte, és modern, időnként bluesos, időnként egyértelműen népzenei ihletettségű művekkel érkeztek, pontosabban megzenésített versekkel. A költemények szerzői, Federico García Lorca kivételével, egytől egyig magyar művészek. A lista impozáns: Falcsik Mari, az erdélyi László Noémi, Jász Attila, Jónás Tamás, Térey János, mellette Szabó T. Anna, Tóth Krisztina versei csendültek fel ezen az estén, de hallhattuk Lackfi János sejtelmes szerelmes versét, Müller Péter Sziámi ima jellegű költeményét, elhangzott egy Szabó Lőrinc-vers és az idei Petőfi-évfordulóra válaszul két Petőfi-költemény is helyet kapott a quartet estjén.

A Makám Quartet a Fonóban Fotó: Havran Zoltán

Ami a Makámot jól ismerők számára külön gyönyörű összhangzásban szólt, a Napének volt: ez vezette át a rövid szünet előtt a quartet dallamait a Makám immár klasszikusnak mondott, hatfős koncertjéhez.

Áldások árjai, szálljanak fejünkre, hogy az egész világ férjen a szívünkbe! Mint fűzfa lombjait fújja estig a szél, köszönöm, édesem, hogy eddig szerettél!…

Nagyon szépen összeérlelt négyes formáció ez: a fiatal előadóművész, Okos Viola tiszta, finom hangja remekül illett a modernebb dallamokhoz, s hegedűjátéka vagy a dallamokat jazzesen, halandzsával kísérő hangjátékai karakteresen, mégis harmonikusan illeszkedtek az új zenekarba. Jólesett a vokálokat hallgatni, a hangszerek keltette érzéseket kiegészítő hatásokat figyelni. Krulik Zoltán mély hangjához kitűnően illett Bata Istváné, Restás Gergő pedig olyan különleges hangszerekkel adott hozzá sokat a koncerthez, mint a lágy hangzású handpan.

Krulik Zoltánnak, a zenekar vezetőjének megújulási képességét, figyelmét dicséri, hogy a Makám koncertje nagy részben Ady Endre megzenésített költeményeit hozta, s nemcsak azért, mert közel van hozzánk Ady születésnapja, azaz november 22., hanem azért is, mert a befelé forduló őszi hangulathoz sokkal jobban illenek az Ady-versek hangulatképei.

A jelenlegi Makámban tehát Krulik Zoltán mellett Magyar Bori énekel, Kuczera Barbara játszik hegedűn és vokálozik, Eredics Dávid a fúvós hangszereket szólaltatja meg, köztük a kaval nevű fuvolát is, mely jellegzetes balkáni hangszer, Bata István játszik basszusgitáron, illetve Varró Zoltán dobol.

Felcsendült itt többek között A ló kérdez, A te melegséged, illetve a Midász király sarja vagy a Tenger ákombákoma is. Ezeknek az Ady-verseknek a sajátos zenei hangzás új többletet is adott, különös érzéseket ébresztett az irodalmat is szerető hallgató lelkében. Sanzon, blues, líraiság és határozottság, keleties és magyaros dallamok váltakoztak az esten, s az sem meglepő, ha többen a Kaláka vagy éppen a Hobo Blues Band zenei világát vélték felfedezni egy-egy mű esetében.

Ugyanakkor helyet kapott a koncerten ez alkalommal is a délszláv muzsika világa, egy bolgár ráolvasás megzenésített változata, illetve Nagy László költeménye, a Sólyomének kapcsán. Krulik Zoltán személyes hangvételű hozzászólásai a fellépést kísérő családias hangulatot emelték, így valóban otthonosan érezte magát, aki szombat este ezt a dupla koncertet választotta.

Borítókép: A Fonó fényei is emelték a hangulatot a koncerten (Fotó: Havran Zoltán)