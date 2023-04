Költőistenek

Könyvek közé születtem, könyvek között nőttem fel és könyvek között élek. Ez az én komfortzónám. A kis kétszobás albertfalvai lakásban, ahol felnőttem, és amit ma is otthonomnak tekintek – itt él édesanyám – mindkét szobánk hosszabbik fala könyvespolc. Tele, legfőképpen a világ- és magyar irodalom klasszikusaival, de kortárs magyar írók remekműveivel is. Nem tudtam, nem is akartam ennek a csábításnak ellenállni, hiszen szüleim is állandóan olvastak, ez volt számomra a minta.

Ha irodalomról volt szó, nem kellett könyvtárba járnom, egyszerűen csak leemeltem a polcról az adott kötetet,

sőt sokszor kölcsön is adtunk és adok mai napig is (van olyan, ami kétszer is megvan) könyveket. Sok könyv nem kerül vissza, de nem bánom. Remélem, azt is kölcsönadják, nem porosodik, hanem olvassák! Mert ez lenne a lényeg!

Kisgyerekként betűzgettem a könyvek gerincén a szerzőket, például elsőre nekem Shakespeare nem „sékszpír” volt, hanem, ahogyan el tudtam olvasni: sha-kes-pe-are. És természetesen Weöres Sándor sem volt magától értetődően „Vörös”.