Nem mehetünk el szó nélkül mellettük

Számtalan boros esemény van már hazánkban, ahol a borkedvelők megkóstolhatják a legjobb termelők borait, de, ha valaki a csúcsborokat is meg akarja ízlelni, bizony be kell járnia szinte az egész országot. És akkor sem biztos, hogy a borászatok vezetőivel, magával a termelővel találkozhatunk, hiszen ha jövőre is bort szeretnének készíteni ott a helyük a szőlőben, a pincében, ritkán jut idejük kóstoltatni. Így a borkedvelőknek is ritka alaklom, ha magával a készítővel beszélgethetnek a borról.

Idén egy különleges eseményen ez a találkozás létrejöhet, hiszen egyetlen estén Magyarország legjobb borászai és az általuk legjobbnak talált saját boruk megismerhető lesz. A Borgála 2025 – Magyar Borok Ünnepe egy olyan exkluzív alkalom, mely egyszerre kíván különleges élményt nyújtani minden érzékszervünknek.

A csúcsborokat a Magyar Bor Akadémia „Kossuth-díjának” is tartott Év Bortermelője cím birtokosai, valamint a szintén az MBA által kitüntetett Év pincészete díjazottjai adják, közel félszáz tételt.

A Teljesség igénye nélkül jelen lesz: Áts Károly, Balla Géza, Bock József, Dúzsi Tamás, Gál Tibor, Gere Attila, Gálné Dignisz Éva, Figula Mihály, Kamocsai Ákos, Koch Csaba, Liptai Zsolt, Szepsy István, Vida Péter. (A teljes lista ITT olvasható.)

A borokhoz természetesen borkorcsolya is jár, de ebben az esetben ne a szokásos kiflikarikára, almára, dióra, sajtra gondoljunk,

hanem a csúcsgasztronómia falatkáira, amelyet az egyes borrégiók ízvilágához kreáltak. Kóstolhatunk például a Duna borrégió tételeihez

Libamáj bonbont, mogyoró, gyömbér, és gránátalma kísérettel, a villányi borvidék boraihoz vadpástétomot erdei gombákkal vagy a tokaji borvidék boraihoz garnéla rákokat egzotikus alma chutney-val és kesudióval.

Mindezekhez a megfelelő helyszínt Budapest legújabb teljesen magyar tulajdonban lévő luxusszállodája a Kimpton Bem Budapest biztosítja.

Bátran mondhatjuk, hogy emellett a gasztronómiai csúcsélmény mellett nem mehetünk el szó nélkül!