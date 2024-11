Szépséges Badacsonynak jó bora

Csodavidék ez – gondoltam édesapám szavaival élve, amikor megérkeztem Váliékhoz Badacsonyörsre. Olyannyira, ha széttekint az ember a birtokról, csak ez juthat eszébe. A régi családi ház, az új szőlőtelepítések, a gasztronómiai élmények, melyek fogadtak, egyszerűen lenyűgöztek. Váli Péter vendéglátása (hiszen vendéglátós múlttal is rendelkezik) kimagasló. Csodás fogadó, gyönyörű étkek, szép borok – mi kell még?!

Nyáron két árnyékos szaletliben várják a vendégeket, télen egy jól fűtött belső étteremben. A család. Váli Péter erre mindig büszke, hogy családi vállalkozást vezet, ahová mindig el lehet menni. Oda lehet érni, ott lehet aludni, enni, kóstolni. Az „odaérés" kicsit nehéz, de, ha valaki megérkezik, nem akar elmenni.

A badacsonyi borvidék szívében található a Váli Pincészet, amely nem csupán a helyi borkultúra szimbóluma, hanem egyedi borfilozófiájával is kiemelkedik a hazai borászatok közül. A házigazda vidám életszemléletét jól mintázza, hogy egyik pincéje a „Csársz dög-ól köpülő tér” elnevezést kapta.

Tréfás pincenév a Váli birtokon

Váli Péter, a pincészet vezetője, nemcsak szőlőtermelőként, hanem borászként és vendéglátósként is elkötelezett az organikus termelés mellett, ahol a természet tisztelete és a hagyományos borkészítési eljárások állnak a középpontban.

Váli Péter borász

Nála nemcsak a borok, de az étkek is kimagaslóak, sőt nagy jelentőséggel bírnak. Híve annak a hozzáállásnak, hogy a jó borok mellé igenis kiemelkedő, különleges ételek dukálnak, hiszen csak együtt tudnak nyújtani maradandó gasztronómiai élményt. A borok különlegessége az egyedi terroirban (is) rejlik. A Badacsony vulkanikus talaján termő szőlők sajátos ásványi karakterrel bírnak, amit Váli Péter mesterien hoz ki boraiból. Kínálatukban a helyi fajták dominálnak, mint az olaszrizling, kéknyelű, szürkebarát, de a nemzetközi fajták közül a rajnai rizling és a pinot noir is kóstolható.

Többek között az organikus termelés is biztosítja, hogy a borok természetesek, és szép savakkal rendelkeznek. A dűlőik fekvése és talaja ideális körülményeket biztosít a kéknyelű (mely talán Magyarországon a legjobban a badacsonyi borvidéken érzi jól magát) és olaszrizling számára, melyek a pincészet zászlósborai közé tartoznak.

Az organikus termesztés legjobb példáját maga Váli Péter mesélte el – állítva, hogy, ha nem a saját szemével látja, nem hiszi el: látott egy darazsat a saját ültetvény fölött repülni a szomszédos permetezett birtok felé, és amikor odaért, leesett és elpusztult.

Az Ágyús dűlő kéknyelűje egyes tételekben amfórában is érlelődik, ami tovább újabb érdekes ízvilágot ad, bár hazánkban még nem annyira elterjedt ez az eljárás, de egyre nagyobb divatja van a világ borkedvelői között, így itthon is többen belevágtak az ezzel a technikával előállított borok készítésébe.

Szerintem általánosan elterjedt nem lesz, de mindenképpen érdekes élmény.

A pincészet filozófiája a hagyományos és a modern technológiák ötvözésén alapul. A fahordós érlelés mellett a reduktív borkészítés is fontos szerepet kap, ahol a frissesség és a gyümölcsösség megőrzése áll a középpontban. A fahordós érlelés különösen a szürkebarát és a pinot noir esetében hangsúlyos, melyek a borvidék egyediségét tükrözik. A Zeus, egy igazi kuriózum a pincészet kínálatában, a késői szüretelésű tétel zeusz, olaszrizling, rajnai rizling, és hárslevelű szőlők töppedt aszúsodott szemeiből készül.

Váli Péter pincészetének tételei nem csak a hazai borfogyasztók körében ismertek, hanem a nemzetközi gasztronómia elitjében is megállták már a helyüket. A pincészet borait több Michelin-csillagos étterem is felvette szortimentjébe. A szűretlen, organikus borok iránti kereslet növekvő trendje, valamint a borászat természetközeli hozzáállása különösen vonzóvá teszi ezeket a borokat a legmagasabb gasztro-körökben is.

Meghallva az idők szavát, a Váli pince nemcsak borokkal, hanem különleges vendéglátással is várja a látogatókat. Követve azt a trendet, hogy a látogatóknak teljes élményt kell nyújtani, nemcsak borkóstolót és falatkákat hozzá, hanem magas minőségű ételeket is felszolgálva, pince -és birtoktúrákat szervezve, szálláslehetőséget is biztosítva.

Ajánlataim, amit mindenképpen kóstoljanak meg, ha látják, legjobb esetben a birtokon, Váli Péter tálalásában:

Amfórás kéknyelű 2022, Ágyús dűlő

A bort két hétig héjon tartják, spontán erjedés játszódik le. Vörösbor készítési eljárással készül, két évig amforában tartják. Illatában a dohányos, gyógynövényes jegyek dominálnak. Ízében selymes, elegáns savakkal. Igazi kuriózum.

Pinot noir 2021

A készítés során nem roppantják a szőlőbogyókat. Egy könnyed, friss vörösbor, mely mégis egy komplex élményt ad. Ízében és illatában a piros bogyós gyümölcsökre és fűszerekre emlékeztető aromák dominálnak. Ehhez ajánlom a pince (csak külön kérésre készített) vízibivaly pörköltjét, házi tésztával, kovászos uborkával – nagyszerű élmény.

Vízibivaly pörkölt házi tésztával

Borítókép és fotók: Zelnik Bálint