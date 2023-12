2023 legjobb filmjei – top 10

Az új év közeledtével itt az ideje, hogy számot vessünk 2023-mal. Nincs ez máshogyan a filmekkel sem, ezért a Magyar Filmadatbázis, a mafab.hu tízezer felhasználó értékelései alapján összeállította, melyik tíz filmet tartották a legjobbnak a magyarok ebben az évben. A lista az egyes filmre leadott szavazatszámok és az adott film értékelése alapján állt össze. Mutatjuk a szavazatok alapján kialakított toplistát!

10. helyen

A Disney és a Pixar új animációja, az Elemi lett a sereghajtó a szavazás alapján. Ez az elsőre könnyed mesének tűnő animációs film az elemi erőkről (tűz, víz, föld, levegő) szól, amelyek megszemélyesített verziói családokba és nagyobb közösségekbe tömörülve élnek egy elementáris metropoliszban. A békés együttélés titka az, hogy minden elem a saját elzárt negyedében lakik. Persze ezzel nem mindenki ért egyet, ebből alakul ki a bonyodalom. Szó szerint tűz és víz találkozik ebben a társadalmi kérdéseket is boncolgató mesében, akik elkezdik felforgatni a sztereotípiák mentén kialakult világrendet.

9. helyen

A legendás szerepjáték gazdag világát a mozivászonra átültető Dungeons and Dragons: Betyárbecsület is bekerült a legjobbak közé. Az alapötletet adó játék az 1970-es évek óta létezik és ad ki újabb és újabb részeket azóta is, népszerűsége pedig töretlen. Ha a szélesebb, nem szerepjátékos közönség körében nem is feltétlenül volt ismert, a Stranger things című sorozat, ahol a gyerekek ezzel a szerepjátékkal játszanak, ezen mindenképpen változtatott. Részben talán az alapötletet adó játék körül kialakult kultusz miatt – a rajongók nagy valószínűséggel jegyet váltottak a filmre már csak azért is, hogy lássák, mi lett kedvencükből a mozivásznon. Nos, a Dungeons and Dragons kétségtelenül látványos lett, és jókor érkezett. Ugyanis bemutatója idején a fantasy-rajongók számára nem nagyon volt más a piacon, az igény viszont nem csillapodott a Sárkányok háza és A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi után sem. Ez az akcióvígjáték igazán látványos, vicces, nem csak a szerepjátékos közösség számára érdekes – ám mindent összevetve az egyszer nézhető kategóriában marad.

8. helyen

Nyolcadik lett a legfurább csokigyárost bemutató Wonka című családi film Timothée Chalamet-val a főszerepben. Az alkotás december közepén került a moziba, mégis sikerült toplistás helyre kerülnie. A Charlie és a csokigyár előzményfilmje a fiatal Willy Wonka életét mutatja be, ahol még csak álmodik arról, hogy csokigyáros lesz. Ahogyan kritikánkban is olvashatják:

A Wonka bájos alkotás, megbocsátható hibákkal, megbocsátható műfajjal, karácsony előtt tökéletes választás. Musical- és csokikedvelők előnyben!

7. helyen

Az eddigieknél komolyabb témákat feszeget Martin Scorsese októberben debütált új filmje, a Megfojtott virágok, amely egy valós eseményen alapuló amerikai történetet dolgoz fel. A bevándorlókból amerikai polgárokká váló fehérek és az őslakosok szembenállását bemutató akció-drámában Robert De Niro, Leonardo DiCaprio és Lily Gladstone játssza a főszerepet. A film elemzése mellett kritikánkban bővebben olvashatnak a film hátteréül szolgáló történetről, illetve az alkotás filmtörténeti vonatkozásairól. Például arról is, hogy ez a rendező első olyan műve, amelyben a két visszatérő színésze, Robert De Niro és Leonardo DiCaprio osztozik a vásznon.

6. helyen

A Super Mario Bros.: A film című animációs vígjáték is a listára került, melynek főhőse, Mario egy egyszerű vízvezeték-szerelő, aki egy föld alatti hálózat mélyén találja magát, ugyanis meg kell mentenie az elrabolt hercegnőt. A videójátékból ismerős karakter ebben az animációban szivárványon kocsikázik, és a megszokott pályákon ugrál végig, hogy teljesítse küldetését. Könnyed szórakozást kínál, elsősorban a fiatalabb közönség számára.

5. helyen

Bár rengeteg szavazat érkezett streaminges filmekre, a mozifilmeknél jellemzően valamivel alacsonyabb értékelést kaptak. Érdekes elgondolkodni azon, hogy ez vajon mi miatt lehet így. A moziban debütáló filmek valóban jobbak lennének, mint a streaminges társaik? Vagy a közösségi filmnézés élményét adó mozi hozzájárul ahhoz, mennyire tud lekötni minket egy film? Netalán az is közrejátszhat, hogy a moziban elköltött pénz befolyásolja a kognitív befogadást, és emiatt élvezzük jobban az így megtekintett filmeket?

A toplista ötödik helyén találjuk az egyetlen streamingen debütált alkotást. Ben Affleck rendezése, az Air – Harc a legendáért a Prime Videón tekinthető meg. A film a Nike küzdelmét követi nyomon: a kosárlabdázó legendát, Michael Jordant próbálják megnyerni egy termékszponzorációra.

4. helyen

Éppen, hogy lecsúszott a dobogóról A galaxis őrzői 3. része. Ha a hőn szeretett különc banda küldetése nem jár sikerrel, az a galaxis őrzőinek végét jelenti. A harmadik, és egyben befejező rész az egész trilógia titkos kedvencének – a rendező szerint egyenesen titkos főszereplőjének –, Mordálynak az előtörténetét és drámájának lezárását meséli el.

3. helyen

77 százalékos értékeléssel Christopher Nolan itthon több mint egymilliárd forint bevételt hozó Oppenheimere állhat a dobogó legalsó fokára. A film azt a fizikust mutatja be, aki a Manhattan-terv vezetőjeként az első atomfegyver létrehozásáért felelős. A forgatkönyv Kai Bird és Martin J. Sherwin 2005-ös, Pulitzer-díjas Amerikai Prométheusz című életrajzán alapul. A mozi leginkább a Manhattan-tervre fókuszál, amit azért indítottak el 1942-ben, hogy J. Robert Oppenheimer vezetésével – soraiban olyan magyarokkal, mint Teller Ede és Szilárd Leó – az amerikaiak alkossák meg az első atombombát. Rengetegen voltak kíváncsiak erre a filmre: a bemutató óta sem körözte le egyetlen másik film sem. A magyarok közül csak a premierhétvégén harminchétezren vettek mozijegyet rá. Azt láthatjuk, hogy a komoly téma ellenére – vagy épp annak köszönhetően – óriási és töretlen az érdeklődés. Óriási meglepetés, hogy az év legsikeresebb filmje, az Oppenheimer nagy riválisa, a Barbie nem szerepel a listán.

2. helyen

A második legjobbnak tartott film 79 százalékos értékeléssel a Mission: Impossible – Leszámolás – első rész, melyben Ethan Hunt (Tom Cruise) az eddigi legveszélyesebb küldetésébe vág bele: meg kell találnia egy félelmetes, az egész emberiséget fenyegető új fegyvert. A Mission: Impossible sorozatnak ez már a hetedik része, mégis úgy tűnik, hogy a nézők még nem unták meg Tom Cruise kalandjait. Vajon a 2025-ös listára is felkerül majd az új rész? A nyolcadik filmnek a címét ugyan még nem tudjuk, az már azonban bizonyos, hogy az idei évhez hasonlóan Christopher McQuarrie lesz a forgatókönyvíró, aki az előző három részt rendezőként is jegyzi. A forgatókönyvben Erik Jendresennel fog össze, aki ebben a sorozatban eddig még nem vett részt. A bemutató 2025 májusára várható.

1. helyen

Az első helyen a Pókember – A pókverzumon át című animáció végzett 81 százalékkal, melyben a legendás Marvel-hős visszatér, de átkerül a multiverzumba, ahol egy csomó pókember van, akiknek az a dolguk, hogy különböző világaikat védjék. Ez tulajdonképpen a 2018-as Irány a pókverzum folytatása, ahol Peter Parker helyett Miles Morales, egy fiatal fiú kalandjait követhetjük nyomon. A korábbi alkotás is nagyon nagy siker volt, főként azért, mert egy olyan szeletét mutatta be a képregényeknek, amelyet egészen addig egyetlen filmes adaptációban sem láthattunk. Habár a folytatások általában csalódást szoktak okozni, de a pókverzumos Pókember esetében azt olvashatjuk, hogy kiválóan sikerült a sequel.

A Pókverzumon át képzőművészeti igényességű alkotás, amelyben előfordul, hogy egyetlen jelenetben három-négyféle különböző rajzstílus képviseli magát egyszerre, és ezt történetileg is megmagyarázzák ráadásul azzal, hogy különböző világokból származó Pókemberek nyomják együtt a vásznon. Ezt a fajta alaposságot nemhogy az animációs műfajban, hanem úgy egyáltalán alig látni manapság, főleg az egyre trehányabb és gyávább Hollywoodban. Az új Pókember rá a bizonyíték, hogy újítani megéri, ha ésszel csinálják

– fejezi ki lelkesedését az Index kritikája.

