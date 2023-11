1. A forgatást 2023 októberében lezárták, így minden a vágókon és a trükkökért felelős szakembereken múlik. A Sárkányok háza George R. R. Martin Tűz és vér című könyvét dolgozza fel, amely kétszáz évvel a Trónok harcában megismert események előtti Westerost mutatja be, és a Targaryen-ház történetét követi nyomon. A Sárkányok háza 2. évadának első része állítólag a Fiú a fiúért címet viseli.

Sárkányok háza 2. évad: Emma Zia D’Arcy angol színésznő alakítja ismét Rhaenyra Targaryent. Forrás: HBO Max

2. Az alkotás készítését szerencsére nem nehezítette a hollywoodi írók és színészek sztrájkja, a szkript már készen volt az írók munkabeszüntetése előtt,

a szereplőgárda pedig nagyrészt brit színészekből áll, így ők nem álltak le a munkával az amerikai filmes szakszervezet követelései miatt.

3. Ryan Condal fogatókönyvíró a The Hollywood Reporternek elmondta, hogy sok új karakter fog megjelenni a friss évadban. − Nagyon örülünk, hogy az eredeti gárda új tehetségekkel egészül ki. Kedvenc karaktereitek hamarosan újra a tanács asztalai körül ülnek, seregeikkel menetelnek és persze sárkányokon vonulnak csatába. Alig várjuk, hogy megoszthassuk a nézőkkel az új kalandokat.

(Sárkányok háza 2. évad előzetes)

4. A Sárkányok háza 2. évadának rendezője Clare Kilner, aki az első évadon is dolgozott. A szakember egy interjú során elárulta, az évad nyolc részén öt különböző rendező fog dolgozni, azonban a többi négy ember neve egyelőre titok. A rendező, aki az első évad során három részt is készített, megosztotta velünk azt is, hogy ő felel a 2. évad második és ötödik epizódjáért is. Így fogalmazott 2023 májusában:

Már forgattam pár részt az elmúlt hetekben, holnaptól kezdve szeptemberig végig dolgozni fogok rajta. A második és ötödik rész lesz az én munkám, amelyek nagyon érdekes epizódok. Nehéz róla beszélni, mert félek, hogy elszólom magam, de annyit elárulhatok, hogy nagyszerű lesz.

5. A 2. évad szereplőgárdájában olyan tehetséges színészek szerepelnek, mint Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best és Steve Toussaint. Olyan színészek, mint Harry Collett, Bethany Antonia és Matthew Needham szintén visszatérnek az új évadban.

6. A 2. évadot nagyrészt Angliában forgatták, de a stáb dolgozott Walesben és Spanyolországban is, az utóbbi helyszínről látványos forgatási fotók kerültek elő. Arra lehet számítani, hogy az első évaddal szemben nem tíz, hanem csak nyolc epizódból fog állni a következő egység. George R. R. Martin egy blogbejegyzésben azt írta: − Négy teljes évadra van szükségünk, hogy az elejétől a végéig elmondjuk a Targaryen-ház történetét.

🇪🇸🎥|🚨ALERTA DE SPOILER 🚨

Nuevas imágenes del rodaje en Trujillo del mismo momento...#HouseoftheDragon.⚔️🔥🐲 https://t.co/2MOgI7MTxC pic.twitter.com/SFu2b1pftt — Warden of Westeros (@WardenWesteros) May 18, 2023

7. Akik lassúnak és unalmasnak tartották az első etapot, azoknak jó hír az, hogy a forgatókönyvíró azt ígérte, hogy a 2. évad ritmusa olyan lesz, mint amit az emberek a Trónok harca alapján vártak: új cselekményeket, magával ragadó karaktereket és epikus csatákat garantál a sárkányok és árulások közepette.

8. A HBO-s Sárkányok háza 2. évadában megjelenik Cregan Stark karaktere is, jelentős szerepe azonban csak a későbbiekben lesz. A Stark-ház fontos része volt a Trónok harcának, azonban az előzménysorozatban jóval csekélyebb hangsúlyt kap.

A Sárkányok háza a Targaryen-ház legnagyobb válságát dolgozza fel. Az 1. évad utolsó részében Rhaenyra másodszülött fia, Lucerys Viharvégen járt, hogy megerősítést kérjen a Baratheon-ház támogatásáról a trónviszályban. A látogatás nem sikerül jól, ám Borros Baratheonban akkor sem engedi azt, hogy Aemond Targaryen az ő csarnokában csonkítsa meg a fiút. A gyerekkori sérelem miatt bosszúvágytól fűtött Aemond Lucerys után repül, és vele eteti meg sárkányát.

Borítókép: Matt Smith mesterien formálta meg eddig is Daemon Targaryent (Forrás: HBO Max)