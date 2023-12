Kántálók gyermekszemmel

– Az immár hagyományos karácsonyi rajzpályázatot szeptember végén írta ki a Hagyományok Háza, s bő egy hónapot biztosított a kis alkotóknak a rajzok elkészítésére, s eljuttatására. Eredetileg november közepéig vártuk a képeket, de a szerbiai postássztrájk és az erdélyi havazások miatt a határidőt december elejére módosítottuk.

A Hagyományok Háza rajzpályázatának egyik díjazottja, Engi Adél (Fotó: Dusa Gábor)



Megérte a várakozás, mivel összesen 597 pályamunka érkezett be, ami bő százzal több a tavaly benyújtott alkotások számánál.

A „tender” az egész Kárpát-medencében élő gyerekek fantáziáját megmozgatta, a legtöbb alkotás Felvidékről, Vajdaságból és Erdélyből érkezett; a nagymegyeri, a zentai, a kolozsvári és a székelyudvarhelyi fiatalok ugyancsak kitettek magukért.

Összességében a pályázatok harmada érkezett külhonból.

Az idei téma a karácsonyi kántálás volt, s a zsűri már előre aggódott, hogy a figurális ábrázolást hogyan oldják meg a fiatalok. A kétségek feleslegesek voltak, s a döntnököknek ezúttal is nehéz dolga volt, mivel a rajzok jelentős része kiváló képzelőerőről tanúskodott, s a kidolgozásuk is művészlélekre vallott. Az elbírálási szempontok között sorolhatjuk fel a technikát, valamint az emberábrázolást.

A zsűri három kategóriában – óvodás, alsó tagozatos és felső tagozatos – adott ki első, második és harmadik díjat, valamint különdíj is szerepelt a jutalmi listán.

Emellett a zsűri számos alkotást szavazásra bocsájtott az intézmény Facebook-oldalán, így egy közönségdíjat is kiosztottak az ünnepi eseményen. A határon túli gyerekek is jól szerepeltek a megmérettetésen. A jutalmak között szerepeltek a Hagyományok Háza saját kiadványai, egyéb tárgyak, valamint csokoládé is. A díjkiosztást jelentős érdeklődés kísérte, szülők, felkészítő pedagógusok társultak a pályázókhoz, csupán két kiértesített díjazott nem tudott részt venni az eseményen. A különdíjasok között voltak óvodás csoportok is, akik örömmel érkeztek, így ugyancsak megtelt a tárlat.

A legszebb alkotásokat a Halmos Béla teremben tekinthetik meg december 19-éig az érdeklődők.



Borítókép: A díjátadó pillanatai (fotó: Dusa Gábor)