A Nemzeti Filmintézet programja a magyar filmkincs felkutatására

Ráduly György, az NFI Filmarchívum igazgatója elmondta, hogy:

– A Filmarchívumnak mindig is kiemelt feladata volt a kallódó magyar filmkincsek felkutatása, ennek köszönhetően létezik a jelenlegi némafilmes állomány jelentős része. A filmarchívumok nemzetközi közösségébe való erős beágyazottságunk óriási segítség ebben a munkában. Külön öröm számomra, hogy a jelenlegi kapacitásunk mellett évente nagyjából 20-25 egész estés filmet is tudunk restaurálni. Nemrég például a Belga Királyi Filmarchívumból került elő A halál után című, 1920-ban készült magyar némafilm egyetlen megmaradt kópiája, melynek restaurálása a napokban kezdődött el és kíváncsian várjuk, és természetesen a nagyközönséggel is megosztjuk majd a végeredményt.

A Nemzetközi mozgóképes hungarikakutatási program nemrég izgalmas filmtörténeti kincsekkel gazdagodott, az eddigi eredmények számos érdekességgel szolgáltak. Ezeket változatos formában, többek közt restaurált filmek bemutatásával, vetítési programokkal, előadásokkal, ismeretterjesztő és tudományos publikációkkal juttatják el a közönséghez, így a magyar filmkincsek iránt érdeklődők számos izgalmas lehetőség közül választhatnak. Egyebek között ingyenesen megtekinthető a Nagylátószög cínű 3D-s online kiállítás.

Az interaktív filmtörténeti kiállítás nagy részletességgel tárja a közönség elé a magyar film értékes múltját, és többféle nézetben, például virtuális valóság formájában is körüljárható.

A szövegekbe bele lehet kattintani, a kiállított tárgyak, képek, videók élményszerű módon tekinthetők meg. A 3D-s nézetben a látogatók nyilak segítségével közlekedhetnek a termek között, több tárgy 3D-ben tekinthető meg – egyebek mellett Szőts István gyermekkori laterna magicája is.

