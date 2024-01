2024 legjobban várt filmjei

Arról már beszámoltunk, hogy a Magyar Filmadatbázis szavazása alapján mik lettek a magyar nézők kedvencei 2023-ban. Most pedig nézzük, hogy a Variety szerint mit vár a közönség a leginkább idén. Jobb, ha már most felkészülünk a prequelekre és sequelekre, azaz az előzményfilmekre, és a sok második, harmadik, illetve a soron következő sokadik részre. Sok film készítése, és emiatt a bemutató is elhúzódott a hollywoodi sztrájkok miatt: így idén a szokásosnál is nagyobb dömpingre számíthatunk.

Az Agymanó második része június közepén érkezik (Fotó: Zumapress/Northfoto)

Bajos csajok – bemutató: január 12.

Ez az alkotás nem kifejezetten az ikonikussá vált, 2004-es film remake-je, és nem is a 2018-as Broadway-musical mozgóképes adaptációjáról van szó. Habár az eredetihez nagyon hasonló lesz a sztori, csak a szereplők néha dalra fognak fakadni. Az viszont biztos, hogy ismét parádés humorra számíthatunk, a forgatókönyvet ugyanis az eredeti cselekményt is író Tina Fey jegyzi, aki a sikeres filmek mellett az évtizedek óta futó Saturday Night Live egyik legendás író-producere.

Dűne: második rész – bemutató: március 1.

A Timothée Chalamet által megformált Paul Atreides kalandjai ismét megelevenednek a vásznon. A családja miatt bosszúhadjáratra indul, miközben megpróbál megakadályozni egy szörnyű jövőbeli eseményt. Az útján csatlakozik hozzá Csani, Zendaya alakításában, s így végre a fremenek titkos, világtól elzárt életébe is betekintést nyerhetünk, ami az első részből kimaradt.

Kungfu panda 4. – bemutató: március 4.

A DreamWorks nem elégszik meg három kungfupandarésszel, a franchise ugyanis elég sikeres. A soron következő részben Sifu mester azt mondja Pónak, hogy már nem ő a Sárkányharcos, a jövőben ugyanis a Béke völgyének lelki vezetője lesz. A dolog azonban nem egyszerű, mert új szupergonosz tűnik fel, aki a többiek mellett Po elpusztításán fáradozik. A Kaméleon megidézi a panda összes eddigi ellenfelét, hogy ellopja az erejüket.

Back to black – bemutató: május 10.

Amy Winehouse életrajzi filmje az énekesnő sikerhez vezető útjáról és a címet adó album debütálása után problémáiról szól. Sam Taylor-Johnson rendezésében a zenész nézőpontjából követhetjük végig az alkohollal küldő Amy nehézségeit.

Furiosa: A Mad Max-saga – bemutató: május 24.

George Miller Mad Max-sorozata is folytatódik. Ezúttal Anya Taylor-Joyt láthatjuk, aki Charlize Theron karakterének fiatalkori mását fogja alakítani. Furiosa egy motoros bandába keveredik, és próbál hazajutni – közben pedig találkozik a Chris Hemsworth megformálásában látható hadúrral.

Chris Hemsworth és Anya Taylor-Joy a Mad Max díszletében. Fotó: Zumapress/Northfoto

A sor nagyon hosszú lenne – a Variety listája negyvenkét alkotást foglal magába. Ebből mi most csak azokból emeltünk ki néhányat, amelyek a következő néhány hónapban a mozikba kerülnek.

A teljes lista itt tekinthető meg.