5 nagyszabású nemzetközi rockkoncert Budapesten 2024-ben

Slash – MVM Dome, április 19.

Bár 2016 óta ismét eredeti felállásban működik a Guns N’ Roses, és elképesztő jegyeladásokat produkálnak, nem volt mindig ilyen szent a béke a tagok között, az állandó viszálykodásból azonban a magyar rajongók szinte csak profitáltak.

Slash, a Guns N’ Roses gitárosa. Fotó: AFP/Eduardo Valente

A banda ugyanis az idei Puskás Ferenc Stadionban adott telt házas fellépését megelőzően tizenhét éven át be sem tette a lábát hazánkba, azonban Slashnek köszönhetően mégis hallhattuk a dalaikat élőben. A gitáros 2010-ben indította el a szólókarrierjét, az első lemezén olyan előadókkal rögzített számokat, mint Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Lemmy Kilmister (Motörhead), Kid Rock vagy M. Shadows (Avenged Sevenfold), majd az Alter Bridge frontembere, Myles Kennedy vált az állandó énekesévé. És a koncertek gerincét a saját számok mellett a Guns N’ Roses slágerei alkotják, a turnéik során pedig Magyarország visszatérő állomássá vált: a májusi koncerten immáron ötödik alkalommal láthatjuk itthon minden idők egyik legjobb gitárosát.

Thirty Seconds To Mars – MVM Dome, május 16.

Jared Leto nem csupán a genetikai lottó nyertese, hanem művészeti értelemben is egyedülálló és igencsak ellentmondásos figura, aki két különböző karrierben is feljutott a csúcsra.

Színészként olyan kultikus filmek fűződnek a nevéhez, mint a Harcosok klubja vagy a Rekviem egy álomért, Oscar-díjat nyert a Mielőtt meghaltam című drámával, de részesült Arany Málnában is a Gucci-házban nyújtott alakításáért; utóbbi „elismerés” az Öngyilkos osztagban vagy a Morbiusban elkövetett ripacskodásáért is kijárt volna. Ugyanez az ambivalencia jellemzi a zenei pályáját is: a Thirty Seconds To Mars a kétezres évek közepi emo-punk hullámán kapaszkodott fel kifejezetten fogós és lendületes dalokkal, Jared Leto messiáskomplexusa azonban nem engedte, hogy egy szubzsánerben maradjanak és egyre monumentálisabb és olykor hatásvadászabb – de kétségtelenül hatásos – stadionrockdalokat kezdtek írni. El is érték a céljukat, többször láthattuk őket főfellépőként a Sziget és a VOLT Fesztiválon, elképesztő hisztérikus rajongás övezi őket, így nem meglepő, hogy ezúttal az ország legnagyobb fedett koncerthelyszínét célozzák meg.

Corey Taylor – Barba Negra Music Club, június 5.

Akárcsak a fentebb említett Jared Leto, Corey Taylor is egy igazi multitalentum: bizonyított színészként és íróként is, és amellett, hogy a generációjának az egyik legnépszerűbb metálzenekarának, a Slipknotnak az alapító-frontembere, rendkívüli sikereket ért el a hagyományosabb rockzenét játszó Stone Sourral is, mindeközben felépített egy szólókarriert is. Utóbbiban a hangzásvilágában a két együttesének egyfajta ötvözete, karcos, klasszikus rock, némi bluesos hatással, a fellépésein pedig az életművének egyfajta best of válogatását kapjuk, ugyanis a saját szerzemények mellett az anyazenekarainak a legnagyobb slágerei is terítékre kerülnek.

Így ezúttal a maszk nélkül előadva hallhatjuk mások mellett a Before I Forget vagy a Dualityt.

Ráadásul a Barba Negrában egy relatív intim környezetben és viszonylag közelről láthatjuk, ha egy Slipknot-koncerten szeretnénk hasonló távolságból hallani az említett számokat, akkor alaposan meg kellene verekedünk egy hasonló helyért.

Coldplay – Puskás Aréna, június 16., 18., 19.

A Coldplay eleinte nem igazán tűnt ki a középtempós dalaival az ezredforduló környékén alakult számtalan indie-rock együttes közül, aztán kiadták a Clocks című kislemezüket, és minden megváltozott. Az említett slágerük – amelyet a Rolling Stone magazin beválasztott minden idők ötszáz legjobb dala közé – egyből az élvonalba repítette őket, egyszersmind kijelölte az utat számukra: a rendkívül fülbemászó zongorafutamáról is elhíresült szám után egyre tudatosabban vegyítették a gitárzenét szintetizátorral és elektronikus elemekkel, monumentális stadionrockhangzásra törekedve. Olyannyira hatásosan tették mindezt, hogy már amikor 2008-ban a Budapest Sportarénában koncerteztek, egy korabeli beszámolóban úgy vélekedett róluk a cikk írója, hogy jelenleg nincs népszerűbb együttes a világon. És bár a jelenlegi médiazajban ritkábban találkozni a nevükkel, a rajongótáboruk mégis tovább gyarapodott, jól jellemzi mindezt, hogy egymás után három alkalommal lépnek fel júniusban a Puskás Ferenc Stadionban.

Ennyi jegyet itthon Azahriahn kívül még senki nem adott el.



Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills – Barba Negra Music Club, július 9.

Finn McKenty, az amerikai YouTube-csatorna, a Punk Rock MBA műsorvezetője úgy jellemezte a Five Finger Death Punch zenéjét, hogy éppen olyan, mint amikor elképzeljük, mire rázhatja ütemesen a fejét egy nagydarab, bőrkabátos kopasz az autópályán egy halálfejekkel tarkított dzsipben.

A szélsőségesen maszkulin és militarista stílusának és a jelentős részt republikánus rajongótáborának köszönhetően az együttes az Államok egyik leggyűlöltebb bandájává vált, ugyanakkor a szélsőséges érzelmek csak növelték a népszerűségüket, és hamar a kortárs metál egyik legsikeresebb zenekarává váltak. Amerikában stadionokat töltenek meg és a legnagyobb fesztiválokon is főfellépők, de Európában is hasonlóképpen sikeresek már, idehaza pedig a magyar származású Báthory Zoltán alapítógitárosnak köszönhetően a közönség még különlegesebb viszonyt ápol az együttessel. Ezért is különös, hogy miután kétszer is csaknem megtöltötték a Papp László Sportarénát, most a harmadakkora Barba Negrában lépnek fel.

Ráadásul nem akármilyen előzenekar kíséretében, hiszen a metalcore fiatal sztárzenekara, a horrortematikára építő Ice Nine Kills játszik előttük. Az együttes koncertjei már csak vizualitás tekintetében is rendkívül szórakoztatóak, hiszen az énekes hol Sikoly-maszkban, hol Freddy Kruegernek vagy Patrick Batemanek öltözve adja elő a dalait.

Borítókép: Tömeg a Five Finger Death Punch észak-amerikai fellépésén (Forrás: Facebook/Five Finger Death Punch)