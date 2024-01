Fergeteges évzáró koncert Sopronban

– Nagyon örültünk annak, hogy újra az Arénában koncertezhettünk, több mint 1600 néző előtt. Ahogy minden évben, most is vegyes műsorral, köztük ismert zeneszámokkal készültünk azért, hogy mindenki megtalálja a neki tetszőt a repertoárunkban. Azt gondolom, rendkívül fontos, hogy egy szilveszteri műsor kínálata sokszínű legyen – osztotta meg gondolatait és érzéseit az eseménnyel kapcsolatban Ferenczi Balázs, az együttes karmestere, hozzátéve, hogy műsorukban többféle kontinenst és országot is érintettek, bejárva Dél-Amerikát, Afrikát és Európát.

– Az Afrika szimfóniában például a dobos, ütős világot hoztuk a színpadra, játszottunk egy rövid összeállítást Falcótól, az osztrák popzenésztől, és a Strauss-keringő is újra felcsendült. Az operettslágerektől a modern összeállításokig mindent hallhatott a közönség, ahogy a nyolcvanas évek zenéinek egy darabja is megelevenedett. Migovics Zoltán harmónikaművész szólójátékának köszönhetően pedig argentin tangót és párizsi zenét is élvezhettek a hallgatók. Műsorunk legvégén meglepetés várta a nézőket, ugyanis Mikó István, Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész, azt este házigazdája örvendeztetett meg bennünket énektudásával

– fejtette ki gondolatait a soproni együttes vezetője.

Az est további emlékezetes pillanatokban is bővelkedett, ugyanis 18 év után leköszönt az együttes titkára, Vörös Péter, valamint Ferenczi Balázs karmester, akiknek munkáját a közönség vastapssal, az önkormányzat pedig polgármesteri elismerő oklevéllel köszönte meg.

Borítókép: Telt házas koncertet adott a népszerű soproni fúvószenekar (Fotó: Szalay Károly)