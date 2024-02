Kortárs művészeti kiállítás és vásár

Kiemelkedő tehetségű kortárs alkotók, köztük Csontó Lajos, Czene Márta, Farkas Zsófia, Koós Gábor, Martin Henrik, Nagy Barbara, Neogrády-Kiss Barnabás, Szenteleki Gábor, valamint a tizenkét éve tragikusan elhunyt Kim Corbisier munkáit is láthatja majd a közönség.

A kiállítás és vásár február 29-én, március 1-jén, illetve március 3-án 10 és 19 óra között, míg március 2-án 10 és 21 óra között várja az érdeklődőket a Bálnában (1093 Budapest, Fővám tér 11–12.). A látogatóknak a belépők megvásárlásával a vásár napjain lehetőségük lesz részt venni az ingyenes, magyar és angol nyelvű tárlatvezetéseken, amelyek keretében Antalffy Péter történész, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa kalauzolja végig őket a kiállítás területén.

A kiállítókról, az általuk bemutatott művészekről és műalkotásokról további részletek olvashatók az Art and Antique honlapján, ahol az immár hosszú hagyományokra visszatekintő jótékonysági aukcióról is tájékozódhatnak az érdeklődők. Az árverés idei kedvezményezettje a szervezők tájékoztatása szerint az Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány lesz, akik többek között Ukrajnából menekült balettnövendékeket is támogatnak.

A kiállítással és vásárral kapcsolatos további információk, valamint az online jótékonysági aukció linkje a rendezvény hivatalos honlapján található.

Borítókép: A kortárs képzőművészet színe-java felvonul majd a kiállításon (Forrás: www.art-and-antique.hu)