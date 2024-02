Szenzációs festmények és műtárgyak érkeznek az idei Art and Antique vásárra

A klasszikus és kortárs képzőművészeti eseményen a Kálmán Makláry Fine Arts Galéria állítja ki Reigl Judit 1955-ben készült, Fekete robbanás című alkotását, amely művészettörténeti és műgyűjtői szempontból is kiemelkedően érdekes. A magyar kortárs festészet nemzetközi szinten is elismert alakjának ez a festménye az életmű egyik legfontosabb korszakában született. Párdarabjai a New York-i Metropolitan múzeum, Guggenheim és Modern Művészeti Múzeum (MoMA), valamint a párizsi Pompidou központ gyűjteményét gazdagítják.

Az Initio Arts & Design a leghíresebb magyar absztrakt festő, Hantai Simon egyik festményével érkezik a magyar műtárgypiac éves seregszemléjére.

A mintegy 100 millió forintot érő, 1971-es alkotás több mint 50 év után került elő egy franciaországi magángyűjteményből.

Hantai Simon eddigi rekordja 1,4 milliárd forint volt, amit egy külföldi aukción fizettek ki egyik művéért, festményei nemrég a párizsi Louis Vuitton-alapítvány kiállításán, valamint a világhírű Gagosian Galériában Rómában, Budapesten pedig a Műcsarnok Reigl Judit-kiállításán, valamint a HAB csoportos kiállításán voltak láthatók.

A Nemes Galéria többek között Batthyány Gyula életművének egyik legjelentősebb alkotását, a Vihar a lóversenyen című festményt hozza el a vásárra.

A kép csalnem száz évig lappangott, és egyike Batthyány legmodernebb, az art deco jegyeit magán viselő műveinek.

A festmény korábban egy amerikai olajmágnás tulajdonában volt. A festmények mellett bútorokat, szobrokat, antik könyveket, ékszereket és szőnyegeket is láthat a közönség.

A Nudelman Numismatica standján Keserü Ilona két szőttese is látható lesz, amelyek az 1979-ben készült, Megyünk Szentendrére című alkotás alapján születtek.

Emellett itt állítják ki a Kossuth-család címerével díszített, 12 személyes étkészletet. Az eredeti, szarvasbőrrel bevont, négyfiókos fadobozban őrzött 230 darabos ezüst étkészlet Kossuth Ferenc (1841–1914) egykori kereskedelemügyi miniszter tulajdonában lehetett, az értéke pedig 16,5 millió forint.

Borítókép: Hantai- és Reigl-festmény, Kossuth-étkészlet az idei Art and Antique vásáron (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)