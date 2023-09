Elfér Budapesten egymás mellett két kortárs művészeti vásár?

Először rendezték meg a Budapest Contemporary művészeti vásárt a Bálnában, elsősorban hazai galériások részvételével. Több mint harminc kiállító csatlakozott a rendezvényhez, Tausz Ádám szervező pedig egy nagyon eredményes vásárról számolt be lapunknak. – A részvételt szigorú szakmai feltételekhez kötöttük. Csak olyan galériákat hívunk meg, amelyek az elmúlt tíz-húsz évben fizikálisan is működő galériaként funkcionáltak. Tavasszal az Art and Antique Budapest klasszikus- és kortárs vásárt szervezzük immár hagyományosan, és arra gondoltunk, hogy betennénk őszre egy újabb eseményt a kortárs művészet köré épülve. Így alakult ki az első Budapest Contemporary, amely a múlt hétvégén zárult négynapos rendezvény volt – összegezte a szervező, aki hangsúlyozta, szerinte Budapest elbír két vásárt, ahogyan az európai nagyvárosok is többet szerveznek egy évben.

A Budapest Contemporary Kortárs Képzőművészeti Vásár idővel a nemzetközi piac meghatározó szereplőjévé kíván válni. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az első Budapest Contemporary legdrágább tételei között ott voltak Françoise Gilot, Hantai Simon, Reigl Judit és Bak Imre képei. Hantai négy darabból álló mű 1/6-os szériában készítette el azt a szitanyomatot, amit idén a legmagasabbra értékeltek. Ezt a Kálmán Makláry Fine Arts állította ki ötszázezer euróért. A mű egyik darabja a párizsi Pompidou-gyűjteményben van. Emellett Reigl Judit eredeti olaj-vászon művét is kínálta a galéria. – Azt gondolom, hogy ide ezek az árak magasak voltak, kevés olyan gyűjtő van, aki meg tudja fizetni. Hozzánk idén érkeztek holland gyűjtők is és több nemzetközi érdeklődő, azt azonban mindig később tudjuk meg, hogy megérte-e itt lenni, nem azonnal – mondta lapunknak a Kálmán Makláry Fine Arts vezetője, Soós Éva.

A Resident Art Gallery alapítója Schneller János művészettörténész a most debütáló vásárról elmondta: örültek annak, hogy egy szigorú szakmai zsűri döntött a résztvevőkről. – Ezen alkalmakon lehetőségünk van a vásárlókat megszólítani, egyben divattá tenni a képzőművészetet az arra fogékony, tehetős rétegeknek. A Budapest Contemporary a tárlatvezetésekre is nagy hangsúlyt helyezett, amelyekre komoly igény volt – fogalmazott.

Borítókép: A művészeti seregszemlén a szervezők vendégül látták a debreceni MODEM-et, amely fiatal ösztöndíjas alkotókat mutat be (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)