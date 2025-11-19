A router is sírva könyörögött az újraindításért, mondta Rétvári Bence a tiszás jelöltállításról

„Az ember azt hinné, ha valaki országot akar vezetni, akkor legalább egy Facebook-posztot képes összerakni három alapadattal […] Ehhez képest a Tisza Párt és Magyar Péter olyan internetes káoszshow-t adott elő, hogy még a router is sírva könyörögött az újraindításért” – mutatott rá közösségi oldalán a Tisza Párt jelöltállítása kapcsán Rétvári Bence.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett: először a fotó nem passzolt a névhez, aztán a név nem passzolt a körzethez, végül már az sem volt biztos, hogy a jelölt egyáltalán ott lakik, ahol indul. Volt, akinek két órán belül két külön bemutatkozása született, csak mert valaki szólhatott, hogy „hé, ez nem az a körzet”.

„A helyzet olyan szürreális és szánalmas volt, mintha a térképet is csak most látták volna életükben először, ami mondjuk eggyel több, mint amennyiszer a jelölteket láthatták”

– hangsúlyozta, majd hozzátette: mindennek a tetejébe Magyar Péter és a pártja képes azt mondani, hogy készen állnak irányítani az országot.

„Miközben a saját jelöltlistájuk feltöltése akkora szellemi megterhelést jelentett, hogy az internet félig leszakadt tőle. Ha ennyire kifárasztja őket három adat egymás mellé pakolása, akkor milyen lehetne rájuk bízni valami tényleg bonyolultat?” – mutatott rá. Mint írta,

a Tiszánál a bemutatkozások, a képek és a szövegek úgy cserélődtek, mint egy rossz improvizációs esten.

„Ők pedig közben azt kérik, hogy higgyék el nekik, menni fog a kormányzás is. Nem tudom, hogy kit sikerült meggyőzniük ezzel az elfuserált, cirkuszi mutatványnak is gagyi bohóckodással, de szerintem még a jelöltek fejében is megfordult, hogy ideje lenne elhagyni a süllyedő hajót és a bolond kapitányt” – zárta bejegyzését a politikus.