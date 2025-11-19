Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Magyar PéterTisza PártTiszás jelöltállítás

A router is sírva könyörögött az újraindításért, mondta Rétvári Bence a tiszás jelöltállításról

A Tiszánál a bemutatkozások, a képek és a szövegek úgy cserélődtek, mint egy rossz improvizációs esten – mutatott rá közösségi oldalán Magyar Péter pártjának jelöltállítása kapcsán Rétvári Bence. A parlamenti államtitkár úgy fogalmazott: „Nem tudom, hogy kit sikerült meggyőzniük ezzel az elfuserált, cirkuszi mutatványnak is gagyi bohóckodással, de szerintem még a jelöltek fejében is megfordult, hogy ideje lenne elhagyni a süllyedő hajót és a bolond kapitányt.”

Magyar Nemzet
2025. 11. 19. 13:25
Fotó: Markovics Gábor
„Az ember azt hinné, ha valaki országot akar vezetni, akkor legalább egy Facebook-posztot képes összerakni három alapadattal […] Ehhez képest a Tisza Párt és Magyar Péter olyan internetes káoszshow-t adott elő, hogy még a router is sírva könyörögött az újraindításért” – mutatott rá közösségi oldalán a Tisza Párt jelöltállítása kapcsán Rétvári Bence.

A Belügyminisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett: először a fotó nem passzolt a névhez, aztán a név nem passzolt a körzethez, végül már az sem volt biztos, hogy a jelölt egyáltalán ott lakik, ahol indul. Volt, akinek két órán belül két külön bemutatkozása született, csak mert valaki szólhatott, hogy „hé, ez nem az a körzet”. 

„A helyzet olyan szürreális és szánalmas volt, mintha a térképet is csak most látták volna életükben először, ami mondjuk eggyel több, mint amennyiszer a jelölteket láthatták”

– hangsúlyozta, majd hozzátette: mindennek a tetejébe Magyar Péter és a pártja képes azt mondani, hogy készen állnak irányítani az országot.

„Miközben a saját jelöltlistájuk feltöltése akkora szellemi megterhelést jelentett, hogy az internet félig leszakadt tőle. Ha ennyire kifárasztja őket három adat egymás mellé pakolása, akkor milyen lehetne rájuk bízni valami tényleg bonyolultat?” – mutatott rá. Mint írta, 

a Tiszánál a bemutatkozások, a képek és a szövegek úgy cserélődtek, mint egy rossz improvizációs esten. 

„Ők pedig közben azt kérik, hogy higgyék el nekik, menni fog a kormányzás is. Nem tudom, hogy kit sikerült meggyőzniük ezzel az elfuserált, cirkuszi mutatványnak is gagyi bohóckodással, de szerintem még a jelöltek fejében is megfordult, hogy ideje lenne elhagyni a süllyedő hajót és a bolond kapitányt” – zárta bejegyzését a politikus.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

