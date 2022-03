A felpezsdült művészi piaccal találkozhatunk az Art and Antique vásáron

– Úgy hírlik, komoly vásárlóerő jelenik meg az Art and Antique művészeti vásáron évről évre, és ez a koronavírus megjelenése óta sem változott. Hogy látja, miként érintette a piacot az elmúlt két év?

– A piac Magyarországon és nemzetközi szinten is jelentős növekedést ért el az elmúlt két évben. Mind itthon, mind külföldön sorra dőltek meg az aukciós rekordok a műtárgypiacon. Érdekes, hogy a klasszikus műtárgyak árainak emelkedése mellett a kortárs alkotások erősödése is megfigyelhető, amely Magyarországon is alaposan megmozgatta a kortárs gyűjtők és galériák életét. Az elmúlt két évben a műtárgypiac kiharcolta magának az értékálló befektetés jelzőt, és sok új belépőt hozott, akik a meglévő erős gyűjtői körrel kiegészülve felpezsdítették a klasszikus és kortárs műgyűjtői életet.

Az elmúlt két év egyértelműen bebizonyította, hogy érdemes műtárgyakba fektetni, mert komoly hozampotenciál van bennük. Ráadásul ez egy olyan befektetési forma, ahol a műtárgyakat minden nap megcsodálhatjuk, a közelünkben vannak és esztétikai élményt kapunk.

– A vásár különlegessége, hogy számos antikvitás, kortárs és 20. századi művészeti remekmű is megtalálható lesz. Kiket vonz ez a sokszínű rendezvény?

– Már a kezdetekben, a 90-es évek végén úgy határoztuk meg a kiállításunkat, hogy az ne csak klasszikus vagy kizárólag kortárs művészeti vásár legyen, így mindkét műfaj alkotásaival lehet találkozni. A vásáron nemcsak képeket vagy szobrokat vásárolhatnak a látogatók, hanem ékszereket, bútorokat, könyveket, plakátokat, fényképeket, amitől sokkal érdekesebb és látványosabb a vásár a látogatók számára, illetve így egy átfogó, teljes képet nyújtunk a magyar műtárgypiacról. Széles rétegeket vonz a rendezvényünk, rendkívül népszerűek a naponta több alkalommal induló tárlatvezetéseink is, melyeket a belépőjegy megvásárlásával ingyenesen látogathatunk. Több iskolának biztosítunk ingyenes belépést és tárlatvezetést, edukációs célból.

– Sokan meglepetéssel is készülnek a kiállításra, de gondolom, több művet már most ki lehet emelni.

– A kiállításon többek között Bortnyik Sándor és Nádler István műveit állítja ki az Erdész Galéria, Boldi-szobrot mutat be a Bodó Galéria. A Kalman Maklary Fine Arts Hantai Simon-képpel is érkezik, a Nagyházy Contemporary több fiatal művész, köztük Ámmer Gergő munkáját, a Molnár Ani Galéria Konok Tamás- és Haász István-alkotást is bemutat. A Deák Erika Galéria standja többek között Fajó János, a Nudelman Numismatica kiállítótere Maurer Dóra és Korniss Dezső, az Einspach Fine Art and Photography pedig Z. Gács György emblematikus műveit állítja ki, miközben a Vintage Galériában Bálint Endre, a Virág Judit Galéria standján pedig Moholy-Nagy László Kompozíció és Rippl-Rónai József Anella című munkája vásárolható meg. És persze még hosszan sorolhatnánk.

– Idén új helyszínen rendezik meg a vásárt. Hogy látja, milyen teret biztosít a Bálna Budapest az Art and Antique vásárnak?

– A Bálna Budapest ideális rendezvényhelyszín, a város szívében található, a Duna-parton helyezkedik el, világos terei elegánssá teszik, jó infrastruktúrája van, így tökéletes választás rendezvényünknek. A kiállítóink is nagyon lelkesek az új helyszín kapcsán, és nagyon várják már, hogy megnyissuk a 2022-es vásár kapuit.

– Jótékonysági árveréssel is készülnek. Miért tartják fontosnak ezt a szerepvállalást?

– Szerintem minden olyan eseményen, ahol ilyen sokan megfordulnak, fontos egy kicsit megállítanunk és elgondolkodtatnunk a látogatókat: vannak olyan emberek és ügyek, amelyeket igenis észre kell vennünk és támogatnunk. Szeretnénk minden évben jótékonysági aukció keretében egy kiválasztott alapítványt támogatni, és az ebből befolyt összeg mellett az áldozatos hozzáállásukra, hitvallásukra és mindennapi munkájukra is felhívni a figyelmet. Az Autistic Art alapítvány az Art and Antique művészeti vásáron szintén bemutatkozik, ahol az alapítvány munkatársaival és napi munkájukkal ismerkedhetnek meg a látogatók.

