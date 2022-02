Közeledik az év első művészeti vására

A kiállításon többek között Bortnyik Sándor és Nádler István műveit állítja ki az Erdész Galéria, Boldi-szobrot mutat be a Bodó Galéria. A Kalman Maklary Fine Arts Hantai Simon-képpel is érkezik, a Nagyházy Contemporary több fiatal művész, köztük Ámmer Gergő munkáját, a Molnár Ani Galéria Konok Tamás- és Haász István-alkotást is bemutat. A Deák Erika Galéria standja többek között Fajó János, a Nudelman Numismatica kiállítótere Maurer Dóra és Korniss Dezső, az Einspach Fine Art and Photography pedig Z. Gács György emblematikus műveit állítja ki, miközben a Vintage Galériában Bálint Endre, a Virág Judit Galéria standján pedig Moholy-Nagy László Kompozíció és Rippl-Rónai József Anella című munkája vásárolható meg.

A bútorokon, a képeken keresztül az ékszerekig szinte minden műtárgytípust megtalálhat az érdeklődő a vásáron, miközben több alkalommal Antalffy Péter művészettörténész tart tárlatvezetéseket magyar és angol nyelven.

Rippl-Rónai József Anella című festménye Fotó: Art and Antique

A kiállítás története 1994-re nyúlik vissza, amikor Antik enteriőr néven évente a Néprajzi Múzeum, majd 1996-tól a Műcsarnok épülete adott otthont a rendezvénynek. 2019 óta Art and Antique néven már kortárs műtárgyakat és régiségeket vonultat fel a művészeti vásár, ahol a legnevesebb magyar galériák és műkereskedők mutatják be különleges, erre az alkalomra összegyűjtött műtárgyaikat.

A vásár különlegessége egy jótékonysági online aukció, amelynek tárgyait a kiállító galériák ajánlották fel: az Axioart felületén február 17. és március 6. között lehet licitálni az árverésre (március 6. 16 óra), a befolyt összeget pedig az autizmussal élők támogatását célul kitűző Autistic Art Alapítvány számára ajánlják fel az autista lakóotthonok működésének támogatására.

Hantai Simon Catamurons című munkája Fotó: Art and Antique

Ebben az évben a látogatók között ráadásul egy egymillió forint értékű brilliáns nyakéket és fülbevalót is kisorsolnak. Aki belépőjegyet vásárol a kiállítás négy napja során, a belépőjegyével vehet részt a közjegyző által hitelesített sorsoláson.

A vásárra kétezer forint a belépő, a 18 éven aluliaknak ingyenes.

Borítókép: A tavalyi vásár felülnézete (Fotó: Gradvolt Endre)