Mátyás királyra emlékeztek születésének évfordulóján Kolozsváron

„A mai különleges nap, hiszen 581 éve, hogy Mátyás király kincses városunkban született” – mondta köszöntőjében Azzola Katalin, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kolozsvári elnöke a Vallásszabadság Házában tartott megemlékező ünnepségen. Hangsúlyozta: Mátyás király a magyar történelem kiemelkedő alakja, aki az európai történelemben is fontos szerepet játszott. Hozzátette, hogy példáját követve az erdélyi magyar politikusoknak is mindent meg kell tenniük a közösség, a jobb jövő érdekében, ehhez pedig a magyar értékeket és érdekeket szem előtt tartó képviseletre van szükség. Az eseményen az RMDSZ és a Mathias Rex Egyesület fogalmazás- és rajzpályázatára jelentkező diákok munkáit is díjazták. A civil szervezet a Kolozs megyei óvodás és általános iskola 1–4. osztályos diákoktól rajzot, az 5–8. osztályosoktól fogalmazást, verset vagy képregényt várt az alkalomra.

Vincze László bábszínész Vitéz László című bábelőadása a Mátyás király születésének 581. évfordulóján rendezett megemlékező ünnepségen Kolozsváron. Fotó: Kiss Gábor

A rajzpályázaton 25, a fogalmazási pályázaton 31 gyerek Mátyás királyról készített munkája részesült elismerésben. A gyerekek jutalomként Vincze László bábszínész játékát is megtekinthették.

A rendezvény zárásaként a megemlékezők a Fő téren megkoszorúzták a Mátyás-szoborcsoportot.

Kolozsváron Mátyás király születésnapján tisztelgésként pénteken háromóránként a La primavera reneszánsz dallam hangzott el a városháza tornyából.

Az Amaryllis Társaság szombaton 19 órától emlékezik a város nagy szülöttjére a 32. Kolozsvári Mátyás-napon.

Mátyás király szülőházában 19 órától az UniCante egyetemi kórus „versemmel a végtelenbe nősz” című műsora hangzik el Fekete Miklós karnagy vezényletével, Bogdán Zsolt színművész közreműködésével és Fehér Árpád reneszánsz lantkíséretével.

Mátyás király születéséről a Mathias Corvinus Collegium erdélyi központjaiban is megemlékeznek.

Az általános és középiskolás fiatalok interaktív, tanulást és hagyományőrzést ötvöző foglalkozásokon vesznek részt, a szervezet munkatársai és egyetemi hallgatói pedig koszorút helyeznek el a kolozsvári szülőháznál. A szervezet közlése szerint február utolsó heteiben Kolozsváron, Aradon, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen is ünneplik az igazságos uralkodót.

I. Mátyás (születési nevén Hunyadi Mátyás) 1443. február 23-án (szülőházi emléktáblájának felirata szerint március 27-én) született Kolozsváron Méhffi Jakab jómódú szőlősgazda házában.

Borítókép: Mátyás király szobra Kolozsváron (Fotó: Kiss Gergely)