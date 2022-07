Tudományok és művészetek svédasztalát kínálják

Fontos alapelvünk volt a program kidolgozásánál, hogy a tudományok és művészetek svédasztalát kínáljuk a gyerekeknek. Azt is szem előtt tartottuk, hogy a jövőt érintő területek legyenek fókuszban. A programunk ettől még csak úgy tud működni, ha építünk a pedagógusok munkájára, mert sosem tudjuk pótolni azt a tudást, amit az iskolában kapnak a diákok. Azt is látjuk viszont, hogy a közoktatásban számos kötöttség van, ezeket mi fel tudjunk lazítani. A szoros tantárgyi struktúrákból ki tudunk törni, és így létrejöhetett például olyan kurzus, mint a művészet és matematika, amely teljesen új perspektívába helyezi ezt a tudományágat. Szeretnénk összefüggésrendszereket megmutatni a diákoknak – magyarázza az MCC szakmai főigazgató-helyettese.

Első hallásra ez nagyon hasonlít az alternatív iskolákhoz: kötetlenebb tanmenet, tantárgyak fuzionálása, projekt­alapú működés, learning by doing módszer. – A FIT program maga egy alternatív iskola, ahol mást és másképp teszünk, mint egy megszokott intézményben. Nagy különbség azonban, hogy a mi oktatóink nem vagy nem feltétlenül pedagógusok – mutat rá a hasonlóságokra és különbségekre Fehérpa­taky Balázs, hozzátéve: hétköznap polgári szakmájukban vagy üzleti vállalkozásukban sikeresek, majd szombaton ennek kincsestárát hozzák el a FIT programban tanuló gyerekeknek.

Persze a diákokkal foglalkozni egész napon keresztül pedagógiai kihívás, de oktatóink ezen a téren is megállják a helyüket.

Régióvezetőink és maga a program módszertani segítséget nyújt ehhez, hiszen ez is tanulható.

Az oktató itt nem azért oktató, mert ide helyezték, hanem mert rá tud hangolódni a diákok igényeire, és olyan távlatokat nyit, melyeket a gyerekek maguk fedeznek fel. Így jelenik meg a learning by doing jelenség, azaz nem elmondom a tananyagot, hanem gyakorlatokon és szituációkon keresztül ráébresztem őket– erősít rá az előbb elhangzottakra a főigazgató-helyettes.

Közben a konferanszié elkezdi ismertetni a verseny eredményét. Azok is boldogan veszik át jutalmukat, akik hátrébb végeztek. Eközben akik még nem hallották a nevüket, azok továbbra is feszülten a tribünre koncentrálnak. Még a látványos ajándékszatyrok sem vonják el figyelmüket, bár igaz, hogy nem a külcsín számít, hanem a belbecs.

Az MCC képzési rendszere nemcsak felső tagozaton, hanem középiskolában és egyetemen is impozáns, számos lehetőséget kínál.

Egy oktatási programnál azonban az az egyik legjelentősebb tényező, hogy milyen értékeket képvisel, milyen szemléletmódot kapnak a gyermekek, ha a FIT programban töltik a szombatjaikat.

Az MCC tehetségprogramjaiban általános iskolától az egyetemig igyekszünk mindent megadni a résztvevőknek, hogy a világra nyitott, autonóm gondolkodású, igényesen tájékozódó magyar és egyben euró­pai fiatalok legyenek, akik egymással együttműködő, a hazájukért és szűkebb közösségeikért tenni akaró felnőtté válnak majd– vázolja Fehérpataky Balázs az MCC célkitűzését. Ezekkel Constantinovits Milán is egyetért, és külön kiemeli a közösség fontosságát: – Szeretnénk kialakítani, természetessé tenni és a gyakorlatba is átültetni a közösségben való gondolkodás készségét.

A közösség egy többdimenziós fogalom, melynek legszűkebb része a család, eggyel szélesebb a kortársak közege, később a lakóhely vagy a nemzet, akár Euró­pa.

Ezekben a dimenziókban kell tájékozódnia a diákjainknak, így mindig törekszünk a projektekben és a csapatmunkában való tanulásra, hogy kicsiben megtapasztalják: a személyes fejlődés csak kölcsönhatásban, másokkal együttműködésben valósulhat meg.

A másik fontos irány a hagyomány és újítás egyensúlyának megteremtése. Az MCC nagyban támaszkodik a nemzeti hagyományokra, másrészt olyan tudományos, tapasztalati tőkére, amely segít kritikusan vizsgálni a világot, és újítóan hat. Szeretnénk átadni azt a tudást a diákjainknak, mely alapján értik és érzik, milyen fontos hagyományaink vannak, melyek értéket képviselnek, és mellette tudjanak újítani. Ezért például fontos számunkra a kreativitás, melyet a felvételizőknél is vizsgálunk minden képzési szinten.

A tehetségnek van egy pedagógiai szemszögből leírt fogalma, amelyben valóban fontos a kreativitás is. Természetesen ennél több szegmensből áll a tehetségek azonosítása, melyhez minden műhely saját definíciót és módszertant állít fel.

– A tehetség tudományos diskurzusban megfogalmazódó definíciója eltér a köznapi használatunkban lévő tehetségfogalomtól. A FIT programba egy egzakt tehetségmérő teszt elvégzése után lehet bekerülni, melyet pszichológus szakembereink értékelnek ki. A tehetségen túl a közösségi lét és együttműködés is elengedhetetlen követelménye a programnak – ismerteti az MCC módszerét a FIT program igazgatója.

A program rohamtempóban fejlődik, idén szeptembertől az egész Kárpát-medencében több mint ezerötszáz gyermek látogathatja majd a szombati kurzusokat és egyéb programokat, valamint további újítások vannak az oktatási portfólióban.

Az egyik legfontosabb fejlesztésünk a Tanuláskutató Intézet, ahol nemcsak saját programjainkat mérjük, hanem vizsgáljuk az egyetemi, akadémikus oktatás hatékonyságát

– mutatja be az egyik újdonságot Constantinovits Milán. – Tavalyi újításunk az MCC Feszt, amelyet idén július 28. és 30. között rendezünk meg. Számos kulturális program, valamint koncertek várják az érdeklődőket.

Két csapat maradt még jutalom nélkül. Az eddig díjazottak is újra a tribünre fókuszálnak, míg végül elhangzik a második és első helyezett neve is, és mindenki kitörő örömmel fogadja az eredményt. Miután ők is átvették az ajándékokat, átalakul a hivatalos ünnepség egy jó hangulatú, kötetlen „fesztivállá”, ahol valóban érződik a felnőttek és a gyerekek közti közvetlenség, a büszkeség és a jóleső fáradtság, amit komoly, gyümölcsöző munka elvégzése után érez az ember.