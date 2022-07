Vagy kivonulunk, vagy visszaállunk a teremtés rendjébe

– Nemrég idézte valaki Jankovics Marcellt: „Aki táncol a színpadon kultúrahordozó, aki nézi, kultúrafogyasztó.” Ez a frappáns különbségtétel – kezdte válaszát Demeter Szilárd. – Az elmúlt évtizedekben kultúrahordozóból fogyasztóvá minősítettek le bennünket.

A kultúrafogyasztó azt nézi, hallgatja, amit elé tesznek. A fogyasztó pedig mindig a kisebb ellenállás irányába megy, azt fogja nézni, amit kap. Nem tesz erőfeszítést, hogy alternatívát keressen. A feladatunk az, hogy a magyarokat a fogyasztóból visszahozzuk a kultúrahordozó szerepbe.

A főigazgató elmondta, hogy az utóbbi időben többször eszébe jutott: mit csinálunk akkor, ha elveszik a villanyt? Gyerekkorában ő ezt megélte Erdélyben. – Előbb-utóbb be fog következni az az időszak, amikor ott fogunk ülni az áramszünet kellős közepén, és nézzük egymást. Ha csak abba gondolunk bele, hogy nem lesz tévé, nem lesz okostelefon, nem jutunk információhoz. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? Mit kezdünk az idővel?

Erre évezredek óta az a válasz véleménye szerint, hogy

a kultúrát hordozza újra az ember: olvas, énekel, zenél. Csak felvetődik a kérdés, hogy képesek vagyunk-e erre?

Utalt arra, hogy Nyugat-Európában már most energiaválság van, előbb-utóbb ide is be fog szivárogni. Az a kérdés, hogy addig vissza tudjuk-e adni az embereknek, hogy kultúrahordozóvá váljanak?

Demeter Szilárd a műsorvezető nyugati kultúrához való tartozásunk kérdésére Ady Endre kompmetaforájával válaszolt, amit félreértettek a költő verseinek elemzői.

A kompország metaforájának a lényege az állandó oda-vissza mozgás a nyugati és keleti kultúra között. Ha a kompot le akarják horgonyozni a nyugati kultúra mellett, és eldöntik, hogy soha többé ne induljon útnak, a jövőben nem járja meg a másik partot és megszűnik kompnak lenni.

– Nem baj, ha mozgunk a két világ között – mondta. – Viszont

azért kell kitartanunk a nyugati, a keresztény kultúra mellett, mert egész egyszerűen ez a miénk.

A kódjaink viszont a népi kultúránkban vannak, amelyek viselkedésmintákat adnak nekünk, a hétköznapi életben ezek tudnak eligazítani. Ha ezt kivesszük az oktatásból, kapaszkodó nélkül hagyjuk a gyerekeket – hívta fel a figyelmet a főigazgató.