Számos élményt kínál a Cziffra György-fesztivál

A közlemény szerint a szombati nyitó- és a február 25-i zárókoncert Szergej Rahmanyinov emléke előtt tiszteleg a Cziffra-fesztivál és a Concerto Budapest a Zeneakadémia Nagytermében. Felcsendül Rahmanyinov négy zongoraversenye, valamint a Rapszódia egy Paganini-témára című versenymű. A nyitó és záróesemény részeként a Cziffra-fesztivál díjait is átadják több kategóriában.

A zongoraestek iránt érdeklődőket az élénk színpadi jelenlétéről ismert Olga Kern koncertje és a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny 2021. évi győztese, Kevin Chen várja a Zeneakadémián. Farkas Gábor hangversenyét az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben, a Cziffra-fesztivál két Kreatív Művész díjasát, ifjabb Balázs Elemért és Oláh Krisztiánt pedig az Ötpacsirta Szalonban hallhatja a nagyközönség. A kamarazene iránt érdeklődők Sandro de Palma olasz zongoraművész és Alexander Hülshoff gordonkaművész Kamarazene Európa körül című hangversenyén a MOMkultban vehetnek részt.

Bogányi Gergely rendhagyó zongoraestjére Lackfi János író-költő és Bősze Ádám zenetudós érkezik a zongoraművészhez, akik február 20-án a MOMkultban többek között arról is beszélgetnek majd, hogy az előadóművészet mennyiben életforma, életmód és világlátás.

A közlemény szerint a Cziffra-fesztivál nyolcadik alkalommal adja át díjait, melyek célja, hogy az anyagi és erkölcsi elismeréseken túl fellépési lehetőségeket és szakmai mentorálást biztosítva járuljon hozzá a tehetséges fiatalok kibontakozásához. Így idén is sor kerül Fókuszban a fiatalok címmel az ifjú tehetségek hangversenyére február 15-én, szintén az Ötpacsirta Szalonban.

A műfajok és a művészeti ágak között hidat képez a Találkát adott a sors elnevezésű, egyedi tematikájú produkció, melyen a zene és próza eszköztárával Gubik Petra színművész és Balázs János zongoraművész Cziffra György sorsát alakító fordulópontokra építve mutatja be a világhírű zongoravirtuóz kalandos életútját.

A közlemény kiemeli, hogy nem mindennapi szempontból közelítve ismerhetik meg az érdeklődők a zongoraművész életét a Mit rejt a Cziffra-dosszié? – Az emigráns zongoraművész, Cziffra György és az állambiztonság címmel február 14-én kezdődő kiállításon, amelynek helyszínén, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában több dokumentumot őriznek Cziffra Györgyről. Az idei fesztivál egyik eseményeként megnyílik ez az eddig nem hozzáférhető Cziffra-dosszié is.

A klasszikus zene mellett a fesztivál mindig is figyelmet fordított a képzőművészetre. A Hegyvidék Galériában Szirmay Zsanett textilművész a világ több pontján sikerrel debütáló So undweaving című egyedi projektje mutatkozik be, ahol a művész a magyar népi hímzés motívumait ülteti át egy nagy méretű hangzó installációba. A tárlat február 13. és március 13. között látogatható díjmentesen.

A MOMkult Reich Károly Galériájában megnyílik a Cziffra Fesztivál képzőművészeti pályázatán nyertes fiatal művész, Mihályi Bálint Doomy című kiállítása, amely február 12-től március 31-ig ingyenesen látogatható. A Cziffra-fesztivál fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök; védnökei Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Csák János kulturális és innovációs miniszter, nemzetközi védnöke pedig Gerard Bekerman, a Fondation Cziffra elnöke.

A programokkal kapcsolatos további információk a www.cziffrafesztival.hu weboldalon találhatók.

Borítókép: Cziffra György zongorázik (Fotó: Kresz Albert)