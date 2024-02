Visszatér Magyarországra a világhírű orosz zongoraművész

A Müpában ad szólóestet 2024. március 13-án Grigorij Szokolov, a világhírű orosz zongoraművész. Amikor 2003-ban először lépett fel Magyarországon A Zongora sorozat részeként Jakobi László meghívására, a zeneszeretők Richter utódját látták a világszerte ünnepelt művészben. Azóta évről évre Budapest vendége. Az eltelt húsz év alatt valóságos rajongótábora alakult ki, így koncertjeit teljes telt ház mellett tartják meg a Müpában, a legnagyobb magyar hangversenyteremben is. Bár Szokolov koncertjein még a színpadon is szokatlanul nagy számban ülnek a nézők, így is gyakran megesik, hogy sokan lemaradnak az élményről.

Grigorij Szokolov koncertjei folyamatos telt ház mellett zajlanak. Fotó: Felvégi Andrea

Olyan ő, mint az a tibeti szerzetes, aki kiszállt a testéből, és hangokká változott. Fizikai mivolta csupán eszköz a hangok megszólaltatásához…

– írta róla Kling József a 2014-es koncertjéről írt kritikájában. A zongoraművész a műsorát általában egy hónappal a koncertje előtt adja meg, de addigra szinte valamennyi jegy elkel a zongoraestjeire. Idei hangversenyét Bach, Chopin és Schumann művészetének szenteli. A koncert első felében Bach négy duettjét és a c-moll partitát, szünet után Chopin mazurkáit és Schumann Erdőjelenetek című művét hallgathatják meg. Grigorij Szokolov zongorajátéka közben megáll az idő a hangversenytermekben: előadása, a művek hamisíthatatlan, tiszta interpretációja új dimenziókat nyit a hallgatók számára. Csoda ez, melyről a magyar közönség minden évben megbizonyosodhat.

