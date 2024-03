Fülbemászó dalokkal debütál Haagen Imre

Haagen Imrét a legtöbben színészként, a Drága örökösök című sorozat Horváth Attilájaként ismerték meg, és a mai napig rácsodálkoznak az emberek, ha énekelni látják. Pedig pályafutását harminc évvel ezelőtt énekesként kezdte. Az elmúlt időszakban újra előtérbe került életében a zene, aminek lenyomata egy 12 dalos kiváló popalbum, a Fények és árnyék lett.

Haagen Imre (Fotó: Feketéné Gazsi Márta)



Az album elkészítése természetesen hosszabb folyamat volt, ám a művész számára sosem volt kérdés, hogy zenei ötleteit valamilyen formában előbb-utóbb a nagyközönség elé kell tárnia. A korong létrejöttéről így nyilatkozott:



Muszáj volt megcsinálnom! Bizonyos értelemben hiszek a jó Istenben. Az ember nem poénból kap bármiféle tehetséget vagy készséget. Úgy érzem, hogyha már kaptam egyfajta ajándékot, akkor kutya kötelességem végigcsinálni. Szoktam is mondani, hogy a tehetség, az ugyanakkora átok, mint amekkora áldás. Ha nem párosul sikerrel, akkor előbb-utóbb befordulsz. Úgy érzed, hogy akkor minek kaptam?!



A dalok mögött személyes történetek és belső vívódások rejlenek, amelyekkel a hallgatók könnyen azonosulhatnak és megértésre találhatnak.

Természetesen az albumot nem egyedül készítette el, rengeteg segítséget kapott barátaitól, munkatársaitól: Máthé „Zebi” Lacitól, Kollár Tomitól és Bencsik Imitől. A lemezen több közreműködő is szerepel, például a Bon-Bon együttesből ismert Szolnoki Péter, aki többek között a beharangozó videoklipes számban, a Stexben is részt vett. A Drága örökösök színésznőjével, Fekete Lindával is készült egy duett a címadó dalhoz, Schmidt Barbara hangja pedig a Piszkos táncban csendül fel. A dalok elkészítésében Reményi László kiemelt szerepet játszott, hiszen legtöbb ötletét ő hangszerelte és játszotta fel, amire Haagen Imre így emlékszik vissza:

Gyakorlatilag szinte azonnal eltalálta. A Fények és árnyéknál is megosztottam, hogy miben gondolkodom és néhány nap múlva jött a tökéletes végeredmény. Az a fickó egy zseni!

A felénekelt számokhoz több klip is készül majd az elkövetkezendő hónapok folyamán. Az alkotó a Fények és árnyékhoz mindenképpen szeretne egy klipet készíteni Lindával, emellett két izgalmas koncepció van kialakulóban a Piszkos tánc és a Tavasz végén című számokhoz. És természetes az is, hogy Haagen Imre őszi lemezbemutató koncertet tervez. Akinek tetszik a lemez, ősszel élőben is meghallgathatja a számokat.

Borítókép: Haagen Imre (Fotó: Feketéné Gazsi Márta)