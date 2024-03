Kiheverte gyerekbetegségeit a Dűne

Ez igazán előnyére válik, mert ezáltal a néző is részesévé válhat a fremenek titokzatos világának: ahogyan Paulnak, úgy nekünk is meg kell figyelnünk a reakciókat ahelyett, hogy elnyújtott dialógusokra, magyarázatokra hagyatkozhatnánk. A második rész is atmoszférikus alkotás, tehát maga a hangulat, az Arrakis-életérzés talán meghatározóbbá válik, mint a cselekmény.