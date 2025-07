Mark Rutte őszintén beszélt Donald Trumpról

A New York Times által készített interjú egyik legfontosabb pillanata az volt, amikor Rutte elismerte, hogy a NATO tagállamai azért egyeztek meg a GDP 5 százalékára emelt védelmi kiadási célban, mert Donald Trump ezt követelte. „Ez nélküle nem történt volna meg” – fogalmazott, hozzátéve, hogy már az is óriási lépés volt, hogy idén nyolc tagország teljesíti a 2 százalékos minimumot. Rutte szerint az Egyesült Államok már a hidegháború óta viseli a védelmi kiadások oroszlánrészét, amit Európának itt az ideje kiegyenlíteni. A cél nemcsak a védelmi kiadások növelése, hanem azok hatékonyabb felhasználása is, különös tekintettel az elöregedett hadiiparra és a képzett katonai személyzet hiányára.

Mark Rutte Donald Trump szerepét méltatta

Fotó: AFP

A főtitkár többször is hangsúlyozta, hogy szerinte Trump elkötelezett a NATO mellett, amennyiben az európai szövetségesek hajlandóak a saját biztonságukért is fizetni.

Amerika nem lesz biztonságban, ha Európa, az Atlanti-óceán vagy az Északi-sarkvidék nincs biztonságban

– fogalmazott Rutte, aki szerint Trump is érti ezt, csak nyíltabban, követelőzőbben kommunikál, mint más vezetők. Az interjúban szó esett azokról a kritikákról is, melyek szerint Rutte túlságosan igyekezett Trump kedvére tenni, például azzal a szöveges üzenetével, amelyet Trump aztán nyilvánosságra is hozott. Ebben Rutte méltatta az iráni nukleáris létesítmények elleni amerikai csapást, valamint megdicsérte Trumpot a NATO-csúcson elért eredményekért.