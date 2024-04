A Britain’s Got Talent magyar győztesei először lépnek fel itthon

Az Attraction Látványszínházat Szűcs Zoltán, a Hip Hop Boyz együttes korábbi tagja hozta létre 2004-ben. Az együttes a Csillag születik című műsorban mutatkozott be, de a valódi népszerűséget és elismerést az angol tehetségkutató, a Britain’s Got Talent 2013-as megnyerése hozta el számukra. Ezzel a győzelemmel történelmet írtak, hiszen ők voltak az első olyan produkció, amely külföldiként meg tudta nyerni ezt a világversenyt. 2014-ben a kínai kormány felkérésére kiemelt vendégelőadóként felléptek a világ legnézettebb műsorában, ahol több mint egymilliárdan nézték élőben a kínai nép legfontosabb ünnepére készített jelenetüket.

Az Attraction Látványszínház, a Britain’s Got Talent 2013-as győztes csapata (Forrás: Brodway.hu)

2016-ban mutatták be első egészestés műsorukat a London Palladium Színházban fergeteges sikert aratva, ezt mexikói, dubaji, amerikai turnészereplések követték, majd egyszerre két társulattal Kína legnagyobb színpadain ötven alkalommal mutatták be telt házas színházi előadásaikat.

A Pekingi Operaház elismerésként repertoárba vette produkciójukat.

2018-ban közönségszavazat alapján a Britain’s Got Talent történetének legsikeresebb produkciójának választották meg őket és ugyanebben az évben beválasztották őket a világ összes Got Talent produkciói közül a legjobb 15 előadó közé, így az America’s Got Talent The Champions műsorban is hatalmas sikerrel szerepeltek.

Sikerük azóta is töretlen, az emberek testéből alkotott árnyékképekkel elmesélt, az érzelmek széles skálájára ható történeteikkel felléptek uralkodó családok, elnökök, hírességek legfontosabb eseményein, bejárták az egész világot és idén ősszel, most először a magyar közönséget is ámulatban ejtik produkciójukkal.

A társulatot a táncműfaj széles skáláját művelő előadóművészek alkotják. A fizika törvényszerűségeit semmibe véve lebegnek a levegőben, tárgyakat, jeleneteket keltenek életre. Az előadás, az emberi szem számára láthatatlan és látható táncművészek összehangolt csapatmunkája révén alkotott képi világ, ahol a látvány és a zenei hangzás teljes összhangban vannak.