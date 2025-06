Megelevenedik az első magyar divatdiktátor

A Hagyományok Háza Folk Fashion - Divat a folklór című kiállításban Rotschild Klára, az első magyar divatdiktátor elevenedik meg Sipos Vera színésznő előadásában, kommentálja a kiállított ruhakölteményeket, sztorizik, mesél.

A divat és a népviselet áll a Hagyományok Háza prorgramsorozatának középpontjában (Forrás: Facebook. Fotó: Dusa Gábor / Facebook)

A Gyöngyélet című népiékszer-kiállításon a ma is hordható csillogó nyakékek, fülbevalók és egyéb népi ihletésű kiegészítők között Salgó Viktória tart zenés tárlatvezetést. A JelmezTáró című programon pedig rengeteg impozáns viselet csodálható meg a Magyar Állami Népi Együttes ruhatárában.

A hagyományos kézműveskedés iránt érdeklődőket is visszavárja minden évben a Hagyományok Háza, az idén a kékfestő ékszerkészítést és a tésztagyúrás hagyományos technikáit lehet kipróbálni. Aki a Budai Vigadó rejtett zugait szeretné felfedezni, a házbejárások alkalmával a padlástól a pincéig ismerheti meg az ódon falak titkait, a látogatók emellett irodalomterápiás foglalkozáson is részt vehetnek.

A programkínálatban szerepel a Gyöngyélet című interaktív társasjáték, valamint a Bazseva zenekar Lajtha László előtt tisztelgő koncertje, amely után táncház zárja az estét a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával és táncművészeivel.

Czingel Szilvia, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője elárulta azt is, hogy a látogatókat közös gondolkodásra hívják a népművészet és a divat időtálló kapcsolatáról. A viselet ugyanis nem csupán az önkifejezés eszköze, hanem a közösségi tudás és ízlés lenyomata is. A múlt formavilága inspirációként szolgálhat napjaink divattervezőinek, ugyanakkor hidat is képezhet a generációk között.

A részvétel a Múzeumok éjszakáján karszalaghoz kötött. A programokon előzetes regisztrációra nincs lehetőség, a részvétel a helyszínen, érkezési sorrendben történik, a megadott férőhelyek erejéig.

Borítókép: Különleges programokkal készül a Hagyományok Háza (Forrás: Facebook)