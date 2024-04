Cserhalmi György a naplójáról: Brutális lenne, ha közreadnám

Cserhalmi György volt az Abaházi Presszó vendége a Retro Rádióban. A műsorban a Kossuth-díjas színész többek között készülő naplójáról is beszélt: – Most éppen kivonatolom, azon vagyok, hogy valahogy kialakuljon belőle egy nagyon szűkített családtörténet – árulta el.

Cserhalmi György a Magyar Filmakadémia életműdíjának átvételekor, 2020-ban. Fotó: Ripost/Sulyok László

Mint mondta, így lassan kialakul egy történet az ötvenes évek elejétől kezdődően, de a részletek felelevenítéséhez gyakran megkérdezi barátait is. A lassan formálódó naplóból olvasott már részleteket Krasznahorkai László és Bereményi Géza is, sőt: Bereményi felesége, Hámos Tünde le is gépeli az eredetileg spirálfüzetbe írt kéziratok szövegét. Utóbbi nem mindig egyszerű feladat, mint Cserhalmi megjegyezte: időnként ketten próbálják kisilabizálni, mit is írt korábban.

Az írás egyébként nem új keletű dolog Cserhalminál, aki elárulta: évek óta csinálja, volt, hogy főiskolás korából is talált naplót: – Sokkal jobban írtam akkor, mint most – jegyezte meg nevetve.

A miértekről Cserhalmi elmondta:

azért kezdtem bele annak idején, hogy ne legyen olyan rossz a memóriám. Ahogy körülnézek a mi szakmánkban meg a közéletben, azt látom, hogy marhára romlanak a memóriák, hogy finom maradjak.

Hozzátette, nem is akarja minden naplóját megjelentetni, hiszen számos érintett még él, és vannak személyiségi jogok is:

sok minden van, ami egy naplóban elfér, házi használatra. Brutális morálra vallana, ha ezeket valaki közkinccsé tenné. Túl azon persze, hogy az ember megpróbál őszinte lenni

– fogalmazott. – Van olyan, aki finoman fogalmazva nem oda érkezett meg, ahonnan elindult, és ez már elég ahhoz, hogy az ember mérsékelje magát – jegyezte meg sokat sejtetően Cserhalmi György.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: