Fergeteges hangulat kerekedett a Fonóban

A táncháztalálkozó táncházak sorozata, ahol a résztvevőknek be lehet állni tájegységi zenékre és zenei folyamatokra lehet táncolna. Kisgyerekeknek és családoknak szóló programrészek is vannak, de fiatal felnőtteknek és idősebbeknek is. Szombat reggeltől vasárnap estig mindenki megtalálja a korosztályának és ügyességének megfelelő programot. Be lehet állni táncolni, nem kötelező népviseletbe öltözni, de ha valaki szeretne, az sem probléma. Kicsiknek lesz gyerekjátszó és kézművesfoglalkozás, mesterségeket is ki lehet majd próbálni. Nagyon fontos, hogy a népművészeti vásárban rengeteg mindent lehet beszerezni