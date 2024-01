Táncháztalálkozót tartanak Budapesten

Az első Táncháztalálkozót 1982. március 28-án rendezték meg az egykori Budapest Sportcsarnokban. Az elmúlt évekhez hasonlóan a helyszín idén is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtéren zajlanak majd az egymást váltó táncházak forgatagai és a népművészeti vásár eseményei. Esténként pedig gálaműsorokkal várják az érdeklődőket.

A 43. Táncháztalálkozót is a Budapesten rendezik meg. Forrás: A Táncháztalálkozó hivatalos oldala

A táncháztalálkozó az UNESCO-listán szereplő és hungarikumnak nyilvánított táncházmódszer nagy ünnepe, kiváló minősítéssel díjazott Folklór Fesztivál és minősített európai kulturális fesztivál.

Péntek este „Halljunk szót…!” címmel a Fonó Budai Zeneházban koncerttel egybekötött nyitótáncház lesz, ahol a világ minden részéről érkező táncházkedvelők találkozhatnak.

A 43. Táncháztalálkozó az Aprók bálja programrésszel indul. Ezután Tánchagyományaink elnevezésű programrész következik táncházak és bemutatók sorozatával, a folklórban leggazdagabb Kárpát-medencei tájegységek és a hazai nemzetiségek felsorakoztatásával.

A néptáncokkal csak most ismerkedők élő zenére tanulhatják, akik tudják, szabadon táncolhatják az egymást követő, más és más hangulatú táncainkat a Sportaréna küzdőterén.

Ezzel párhuzamosan a Martin György teremben Tücsökringatóval és Kőketánccal az ovis gyermekeket szólítjuk meg. Ezt követően a Családban marad – táncos generációk műsora tekinthető meg, amit a Kamasz táncház követ, ahol a Fölszállott a páva tehetségkutatóból megismert Sarjú Banda zenél.

Magyar Állami Népi Együttes fellépés közben 2021-ben. Fotó: Teknős Miklós

A programban megtalálható lesz Novák Ferenc tánctörténeti előadása is.

A Kodály teremben a Tágasságot nekünk is! című programrészben zeneiskolások és zenetanodások mutatkoznak be. A rendezvényen a résztvevők megtekinthetik a Foltin Jolán emlékére készült nagy sikerű vándorkiállítást is.

A szombat esti gála műsorán fellépnek Magyarország kiemelkedő néptáncegyüttesei, hagyományőrző együttesei és a határon túlról érkező népművészek. A programot a küzdőtéren zajló „Táncház a javából” teszi teljessé.

Vasárnap a „Magonc nyitány”-t követve az Aprók bálja és a Tánchagyományaink programrész folytatására kerül sor, amelyek mellett a kézműves-foglalkozásokkal várják az érdeklődőket.

Ekkor lesz a „Minden magyarok tánca” is, ami a Kárpát-medence határon túli tájain és a távoli országokban élő magyar néptáncosok és népzenészek nagyszabású eseménye.

Vasárnap 17 órától az idén ötvenedik születésnapját ünneplő Vujicsics együttes koncertje és táncháza indítja az estét. Később a gálaműsor keretén belül a legkiválóbb énekesek és a táncháztalálkozó „fesztiválzenekara” közreműködésével több száz, népviseletbe öltözött táncos a nagyközönséggel együtt idézi fel a hajdani falusi bálok hangulatát.

A hétvégét az Aréna küzdőterén az „Össztánc” zárja.

A táncháztalálkozó egyik nagy vonzerejét a népművészeti kirakodóvásár jelenti, az esemény a hagyományos tárgyalkotást, valamint az abból táplálkozó képző- és iparművészetet együttesen jeleníti meg, régi és új tárgyakkal, a funkcionális esztétikumot magas szintűen képviselve.

További információ a táncháztalálkozó programjairól, a felnőtt-, a gyerek- és a kedvezményes napijegyekről a Táncháztalálkozó weboldalán tájékozódhatnak.

Borítókép: Részlet a tavalyi év Táncháztalálkozójából (Forrás: Táncháztalálkozó hivatalos Facebook-oldala)