Újra munkához lát a metál fekete hercege, de előtte még gyorsan elküldte a francba a streamingszolgáltatókat

Fotó: AFP/Michael Tran

Emellett tévéműsort is készítenének a The Bear alkotójával, Christopher Storerrel, de tervben van egy film is Mike Flanagan horrorrendezővel, illetve piacra dobnának egy ruhakollekciót Memory Fades néven. Emellett saját lemezkiadót is terveznek, és zenei fesztivált is indítanának, amelyen fellépőként és szervezőként is el tudják magukat képzelni.