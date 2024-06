Augusztusban rendezik meg a komáromi nemzetközi operettfesztivált

A második alkalommal megrendezett fesztivál fővédnöke Szinetár Miklós Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas színházi és filmrendező, aki maga is tart előadást a Tiszti pavilonban.

A LehárFeszt idei programjai

Augusztus 29-én a LehárFeszt már kora délután kezdetét veszi, a Klapka téren autóbemutatóval, az Európa-udvarban Bertók Tibor, majd a Czafrangó Sylvia Magán Művészeti Alapiskola közreműködésével gyerekprogramokkal várják az érdeklődőket. A Tiszti pavilonban egy zenés életrajzi színmű, Az örök primadonna, Honthy Hanna kerül színre, miközben az udvaron egy Lehár Ferenc életét és munkásságát bemutató kiállítással találkozhatnak a látogatók.

Az első nap esti előadásaihoz közeledve megelevenedik az operett fénykora, a XX. század jellegzetes miliője, amelyhez korabeli autók, valamint hagyományos primadonna és bonviván öltözetek segítségével kerülhetnek közelebb a Komáromba látogatók.

Utóbbi program különösen izgalmas, hiszen a ruhakölteményeket fel is lehet próbálni, így a szervezők igazi időutazásra invitálják az embereket. Aki a megnyíló kiállításon túl jobban el szeretne mélyedni Lehár Ferenc munkásságában, a Tátra moziban megteheti, Az Operettkirály című életrajzi film ugyanis betekintést nyújt a zeneszerző olykor regénybe illő életébe. A fesztivál első napját két zenés előadás zárja a Tiszti pavilon Amfiteátrumában: a Budapesti Operettszínházból is jól ismert Kékkovács Mara és Faragó András Kálmán Imre szerelmeit varázsolják a színpadra Az asszony összetör címmel.

A bemutatót követően a Magyar Zenés Színház művészeinek tolmácsolásában kerül színre a Szögény Dankó Pista.

Az előadás címszerepét Jenei Gábor játssza, a további szerepekben pedig többek között Kállay Bori érdemes művészt, Kokas Lászlót, Bodor Szabinát, Denk Viktóriát, Bozsó Józsefet, valamint Fehérvári Pétert láthatja a közönség. A fesztivál második napján is gyerekeknek szánt programokkal indul a nap: a kicsik elmélyedhetnek a hangszerkészítés rejtelmeiben, valamint bepillantást nyerhetnek abba, hogy hogyan készül egy zenés előadás. Komárom utcáin ezután tánc- és viselettörténeti bemutatókkal találkozhatnak a városba látogatók az Újhold régizene- és táncegyüttes jóvoltából, de visszatérnek az előző nap veterán autócsodái is. A Tiszti pavilonban 16 órától a szakmai beszélgetésé lesz a főszerep, Szinetár Miklós az elmúlt évtizedek nagy zenés színházi pillanatairól beszélget Lengyel Emese újságíróval. Az Amfiteátrumban eközben a fiatalabb generáció kikacsint a modernebb műfajok felé, a tavaly nagy sikert arató Magic Melodies musical trió szórakoztatja majd a hallgatóságot. A szemle később sem távolodik el a musicaltől, ugyanis a Tiszti pavilon udvarán egy korokon és műfajokon átívelő zenés színművet mutatnak be Dérynétől István, a királyig címmel, Ullmann Zsuzsa és Kovács Szilárd közreműködésével.

Augusztusban ismét LehárFeszt! Fotó: Tibor Nagy Rákos Ferenc/Komáromi Nemzetközi Operettfesztivál

Operett- és musicalgála

Az estét egy nagyszabású operett- és musicalgála zárja az Amfiteátrumban a Dunakeszi Szimfonikus Zenekarral, Farkas Pál vezényletével. Az esten közreműködik Ballánová Viktória, Balogh Luca, Boncsér Gergely, Haraszti Elvira, Kovács Szilárd, Pavol Oravecz, Szondi Tamás, Ullmann Zsuzsa és Tímár Tímea. A LehárFesztet egy délelőtti agapé zárja augusztus 31-én, ahol a résztvevők egy kötetlen beszélgetésen megkóstolhatják híres zeneszerzőink kedvenc ételeit.

Az eseményt az Európai Unió társfinanszírozásával az Interreg Magyarország–Szlovákia program kisprojektalapja támogatta. A kisprojekt hozzájárul a polgárok és a képviseleti szervezetek ösztönzéséhez, hogy részt vegyenek az Európai Unió demokratikus és polgári életében, és a Magyarország és Szlovákia polgárai közötti eszmecserék előmozdításához.

A Lehár Ferenc Polgári Társulásról