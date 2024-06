Visszatér Hugó, a víziló

Rövid rajzfilmek vezetik fel az egész estés alkotásokat, felújítva lesz látható az 1982-es kultikus sci-fi, Az idő urai, és újra találkozhatnak a nézők a Hugó, a víziló című legendás alkotással – közölte a Nemzeti Filmintézet. Felidézték: a magyar animáció története 110 éve, 1914-ben kezdődött, amikor Kató-Kiszly István grafikus az első magyar trükkfilmet, a vásári komédiák világát megidéző Zsirb Ödön című papírkivágásos filmet elkészítette. Ez a film ugyan elveszett, de a következő évtizedek animációsfilm-történetéből gazdag keresztmetszetet ad a fesztivál.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton rendezvény nyitógálája 2023. szeptember 13-án. Fotó: Markovics Gábor

Először a Budapesti Klasszikus Film Maratonon láthatják a nézők az idén teljes körűen restaurált animációs alkotásokat, így minden eddiginél jobb minőségben találkozhatnak Macskássy Gyula és Várnai György, Kovásznai György, Nepp József, Jankovics Marcell vagy Dargay Attila rajzfilmjeivel, illetve Foky Ottó és Imre István bábanimációival.

Régi mozis hagyományt felelevenítve az animációs rövidfilmek eredeti szerepüknek megfelelően, kísérőfilmként gazdagítják a műsort: szinte minden egész estés film előtt témájában, stílusában hozzáillő animációs rövideket láthat a közönség, köztük a Gusztáv kultikus részeit, valamint a Peti sorozat epizódjait.

A filmmaraton a külföldön is alkotó magyar animációs tehetségek, köztük John Halas, Jean Image, George Pal, Maros Zoltán, Falus Éva és a Pannónia Filmstúdió külföldi koprodukciói előtt is tiszteleg.

Láthatóak lesznek a Halas és Batchelor stúdió, a Hajdú Imreként született Jean Image és az Oscar-díjas Marczincsák György Pál, azaz George Pal művei. Újra, immár teljes körűen restaurálva mutatják be a francia–magyar koprodukcióban készült Az idő urait (1982). A Pannónia Filmstúdióban három évig készült sci-fi rendezője René Laloux, látványtervezője az ismert francia képregényrajzoló, Jean Giraud „Moebius”, animációs rendezője Hernádi Tibor volt. A különleges alkotás arról szól, mennyiben és hogyan befolyásolja elménket, képzeletünket, gyerekkorunkat, személyiségünket az idő.

Az amerikai koprodukcióban készült Hugó, a víziló (1975) kópiája is hazakerült Amerikából az NFI Filmarchívumnak és a Library of Congressnek köszönhetően Gémes József születésének 85. évfordulójára.

Producere a magyar származású, későbbi többszörös Emmy-díjas Robert Halmi Sr. volt. A Zanzibáron játszódó, színpompás látványvilágú, szürreális hangulatú, zenés animációs mozifilmet, az állatok és emberek békés együttélését hirdető musicalt harminc év után először a maratonon mutatják be, restaurálásán az NFI Filmlabor munkatársai dolgoztak.

A hetven éve útjára indult diafilm is fókuszba kerül az animáció és a diafilm kapcsolatát bemutató kiállítással, történeti előadással, diavetítésekkel felnőtteknek és gyermekeknek. Az Európában szinte egyedülálló módon itthon fennmaradt diafilm szalagjait a mai napig az NFI Filmlaborban gyártják.

A Budapesti Klasszikus Film Maraton tíz programblokkjában összesen több mint száz felújított klasszikus és régen látott filmkincset mutatnak be.

A tudományos-fantasztikus műfaj rajongóinak szól a Múlt jövője című szekció; a francia, német, brit, amerikai, kelet-európai, portugál és olasz alkotások mellé távol-keleti filmarchívumok különlegességei is érkeznek. Dokumentum- és játékfilm-válogatás emlékeztet a holokauszt 80. évfordulójára; Gazdag Gyula válogatásában egy filmkészítésről szóló művekből álló program is lesz. A Nyitott archívumok blokk betekintést nyújt a filmes gyűjtemények munkájába, és csaknem száz külföldi szakember érkezik a szakmai programokra.

Visszatérnek a népszerű szabadtéri vetítések és élőzenés filmkoncertek, számos szakmai program, közönségtalálkozó, mesterkurzus, diákvetítés, a legkisebbeknek filmes játszóház is lesz.

Bővebb információ az esemény honlapján olvasható.