Herczeg Ferenc helyet kér a kánonban

A Herczeg Ferenc Társaság tevékenysége szerteágazó. Elsődleges célunk az volt – és ma is az természetesen –, hogy Herczeg Ferencet visszahelyezzük abba a pozícióba, a magyar irodalmi kánonba, ahova való, és ahonnan 1945 után világnézeti alapokon kizárták. A Herczeg Ferenc Társaság sok mindent valósított és valósít meg, többek között a most megjelent, Herczeg Ferenc regényeinek és drámáinak világa című kötet mentora és ötletadója is a társaságunk. De mi állítottuk fel a Magyar Nemzeti Színház első emeletén az író és drámaíró szobrát is.