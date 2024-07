Hihetetlen, hogy ötvenéves a jól ismert színésznő

Hilary Ann Swank néven a nebraskai Lincolnban született. Édesanyja, Judy Kay titkárnő és táncos, édesapja, Stephen Michael Swank pedig az oregoni légi nemzeti gárda főtörzs-őrmestere, később utazó ügynök volt. Az általános iskolát már a Washington állambeli Bellinghamben kezdte meg, a külvárosi lakókocsiparkban élő Hilaryvel azonban nem szívesen barátkoztak osztálytársai, így a könyvekben és filmekben keresett vigaszt. Egyik első színpadi fellépése egy iskolai előadásban volt, A dzsungel könyvében Maugli szerepét osztották rá. Anyja támogatásával az iskolán kívül is elkezdett színészkedni, és elnyerte a Bellingham Theatre Guild legjobb fiatal színésznőnek járó díját. A színpad mellett úszóként és szertornászként is sikereket ért el, még ifjúsági olimpián is szerepelt, de tizenhat éves korára a színészet lett az elsődleges az életében.

Hilary Swank februárban az Upper West Side-on járt New Yorkban: az ötvenéves színésznő további szerepekre készül. Fotó: Getty Images/James Devaney

Cikkünkben megmutatjuk

hogyan indult Hilary Swank élete és karrierje,

mik a leghíresebb alakításai,

milyen díjakat kapott,

mire készül manapság.

Hilary útja Hollywoodba

Anyja mindenben támogatta és hitt lánya tehetségében, így miután 1990-ben elvált Hilary apjától, fogta lányát és meg sem álltak Los Angelesig. Az első néhány hétben az autójukban laktak, amíg anyja munkát és ideiglenes lakást nem talált, miközben rendületlenül hívta a gyermekszínész-ügynökségeket. Kitartását siker koronázta: Hilary megkapta első televíziós szerepét a Harry and the Hendersons című sorozatban, majd hamarosan visszatérő epizódszereplő lett a Kisvárosi mesék és Growing Pains című komédiákban.

1992-ben mellékszerepet kapott a Buffy, a vámpírok réme című játékfilmben, ezt követte a Néma sikolyok című tévéfilmben.

Az első igazi áttörés és a díjeső

Első főszerepét Az új karate kölyökben kapta 1994-ben, bár alakítását dicsérték, a népszerű harcművészeti film folytatása nem ért el akkora sikert, mint elődjei. Három évvel később egy kétéves szerződést írt alá a népszerű Beverly Hills 90210 című sorozat producereivel, amelyben egy egyedülálló anyát alakított. Hatalmas kudarcként élte meg, hogy 16 epizód után karakterét kiírták a sorozatból, pedig később ennek köszönhette filmsztárrá válását. Jelentkezett Kimberly Peirce rendezőnő A fiúk nem sírnak című filmdrámájának főszerepére. A transznemű Tina Brandon (Brandon Teena) tragikus életét feldolgozó alkotásban nyújtott alakítása megdöbbentette a kritikusokat és a közönséget.

A ma ötvenéves színésznő is volt lázadó tini, itt épp Az új karate kölyök forgatásán látható. Fotó: Getty Images/New York Daily News Archive/Richard Corkery

1999-ben a New York-i, Los Angeles-i és chicagói kritikusok szövetségének legjobb színésznőnek járó díjai után elnyerte a legjobb színésznőnek járó Oscar- és Golden Globe-díjat is. Egy későbbi interjúban mesélte el, hogy a forgatás évében nagyjából 3000 dollárt keresett, amely még arra sem volt elég, hogy egészségbiztosítása legyen.

Sikerét követően özönlöttek a jobbnál jobb felkérések, többek között játszott a Sam Raimi rendezte Rossz álmokban, A királyné nyakéke című kosztümös drámában és Christopher Nolan Álmatlanságában. 2004-ben pedig több rangos díjra, köztük Golden Globe-ra jelölték Alice Paul szüfrazsett megformálásáért a Vasakaratú angyalokban. Ugyanebben az évben mutatták be a Clint Eastwood rendezésében készült Millió dolláros bébit, amelyben Maggie Fitzgeraldot, a pincérnőből lett profi bokszolót alakította. A szerep kedvéért heti hat nap keményen edzett, éjjel is felkelt fehérjeturmixokat inni, így sikerült közel nyolc kiló izmot felszednie.

A film tarolt a díjátadókon, többek közt elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, Eastwood megkapta a legjobb rendezőnek járó Golden Globe- és Oscar-díjat, Hilary Swank pedig immáron második Golden Globe- és Oscar-díját vehette át.

Ezután következett Brian De Palma 1940-es évekbeli krimije, a Fekete dália (2006), a P.S. I Love You (2007) romantikus film, majd a repülés közben eltűnt Amelia Earhart pilótanőről szóló Amelia – Kalandok szárnyán (2009), a Saját szavak (2007) és a Meggyőződés (2010) című filmdráma. Utóbbi annak a Betty Anne Watersnek történetét mutatja be, aki gyilkosságért ártatlanul elítélt bátyja szabadulása érdekében mindent megtesz, még elvégzi a jogi egyetemet is. A kritikusok dicsérték alakítását a 2014-ben bemutatott Tommy Lee Jones westernjében, A kelletlen útitársban, és az ugyanebben az évben mozikba kerülő Te nem vagy te című drámában. Feltűnt a 2017-es Logan Lucky – A tuti balhé című Steven Soderbergh-filmben, Helena Bonham Carter mellett az 55 lépés című drámájában, majd 2018-ban az Alzheimer-kór témáját boncolgató Ami egykor volt című filmdráma főszereplője volt.

Hol van most?

Az utóbbi időben több sorozatban is szerepelt, köztük a Bizalom, A távolban és az Alaska Daily című drámasorozatban, utóbbiban nyújtott alakításáért Golden Globe-ra is jelölték.

Év elején került mozikba a főszereplésével készült, valós eseményeket feldolgozó Köztünk élő angyalok, amelyben egy számos magánéleti válsággal küzdő kisvárosi fodrászt alakít, aki segít megmenteni egy özvegy apa súlyosan beteg kislányát.

A színésznő számos kitüntetés, fesztiváldíj birtokosa, 2007-ben avatták fel csillagát a Hollywoodi hírességek sétányán. Több sikertelen kapcsolat után 2018-ban mondta ki a boldogító igent Philip Schneider vállalkozónak, a párnak 2023 áprilisában születtek meg ikrei, egy fiú és egy lány.