Művészet a Tisza-tó környékén

Latorcai Csaba kiemelte: fontos, hogy ne csak passzívan szemléljük a művészetet és a sportot, hanem váljunk azok részesévé. Alakítsuk magunk is ezeket és általuk helyi közösségeinket – mondta, hozzátéve: a kormány – ahogy eddig – a jövőben is támogatja a Magyar Tavak Fesztiválja kezdeményezést.

Magyar Tavak Fesztiválja 11. alkalommal

Emlékeztetett, hogy immár 11. alkalommal van lehetőségük a Tisza-tó mentén találkozni művészeknek és művészetkedvelőknek: mindazoknak, akiknek fontos a magas kultúra élvezete, az egészséges életmód és a sport szeretete egy páratlan természeti környezetben, azt szemlélve, abban gyönyörködve. Ez a kultúra, a művészet lényege, ami közösséget is teremt – húzta alá. Rámutatott: a kultúra és a művészet közös identitást teremt, amely önmagában is versenyképességi tényező. Egy-egy település életét és jövőjét meghatározzák lakói, a helyi közösségek és az ő saját kultúrájuk. Ezért is előremutató és példaértékű a Természet operaháza kezdeményezés, hiszen itt a Tisza-tó összes közössége és települése meg tudja mutatni értékeit – fogalmazott. Magyarországnak erre kell alapoznia a vidék fejlesztését, a kormány a helyi közösségek igényeire építve, velük együtt gondolkodva kívánja ezt megvalósítani, mert csak ez teremt élhető jövőt és biztosítja az életminőség javítását – mondta az államtitkár.

Szavai szerint a Természet operaháza programsorozat úttörő ezen a téren, és a megnyitó vendéglétszáma is mutatja sikerét.

Programok a Magyar Tavak Fesztiválján

A pénteki gálakoncert után szombaton a Tisza-tavat körbekerékpározva élvezhetik a résztvevők a települések vendégszeretetét és a zenei programok színe-javát, majd vasárnap hajóra ülve, a tározó vízi világát megcsodálva folytathatják mindezt – sorolta. Latorcai Csaba megjegyezte: a külföldiek szemében a magyar kultúrnemzet, különösen a zenében élenjáró, amit Bartók Béla reprezentál. Emellett a magyart sportnemzetként számontartók Puskás Ferenc nevét emlegetik világszerte.