A Nyugati pályaudvar egykori várótermében nyílik kiállítás

Az ötödik alkalommal megrendezendő nemzetközi és magyar alkotók munkáit felsorakoztató tárlat 2024-ben újragondolt koncepcióval, idén először a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) által szervezett Budapest Design Week eseménysorozatának központi kiállításaként tér vissza – közölte az ügynökség szerdán.

Fotó: Horváth Ádám

A bemutató célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a közönséggel a dizájn- és kreatívszektor értékeit és lehetőségeit, valamint bemutassa a magyar és nemzetközi tárgykultúra magas színvonalát és kulturális sokszínűségét, több száz éves hagyományait. Az MDDÜ három kiállítási kategóriában (Brand Product, Collectible Design, valamint Prototípusok és/vagy Digitális tervek) hirdetett pályázatot feltörekvő alkotók, formatervezők, ipar- és képzőművész-hallgatók számára.

A felhívásra minden eddiginél nagyobb számú, több mint 90 pályamunka érkezett, amelyből szakmai bírálóbizottság választotta ki a legkiemelkedőbb tárgyakat.

Az MDDÜ külön jelentkezést biztosított a feltörekvő alkotók, formatervezők és művészek számára, amelynek eredményeképpen idén csaknem 30 fiatal tehetség munkája mutatkozhat be a közönség előtt.

Az októberi kiállítás számára a Nyugati pályaudvar helyszínén több száz négyzetméter áll rendelkezésre a pályaművek bemutatására.

Amellett, hogy a rekonstrukció alatt álló és felújított terek új funkciót kapnak, lehetőség nyílik a történeti lokációk bemutatására, gazdag múltjának ismertetésére. A tárlat kurátori koncepciója a magyar iparművészet és dizájn kulturális mélységeit emeli ki, valamint bemutatja, hogyan öltenek új formát a szecesszió és az art deco gazdag hagyományai a kortárs tervezők alkotásaiban, miközben a fenntarthatóság jegyében a körforgásos gazdaság és a tartós megoldások is előtérbe kerülnek.

Az esemény nemcsak a kortárs magyar dizájnmárkák, ipar- és képzőművészek közötti kapcsolatot erősíti, hanem találkozási lehetőséget, szakmai platformot is biztosít a különböző lokális és nemzetközi kreatívipari szereplőknek.

A dizájn és a művészetek kulturális szempontból számos ponton keresztezik egymást, ezt hivatott bemutatni az idei 360 Design Budapest is, amely az Építészeti és Közlekedési Minisztériummal való együttműködés során kiválasztott nagy múltú helyszínen, a Nyugati pályaudvar egykori várótermében várja a látogatókat

– idézi a közlemény Jakab Zsófiát, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztost, az MDDÜ vezérigazgatóját. Kiemelte:

az ehhez hasonló események a kreatívipari ökoszisztéma megerősítésének egyik eszközét jelentik, amely hosszú távon hozzájárul az iparág versenyképességének növeléséhez, elősegíti a nemzetközi színtérre való kilépés lehetőségét és a kreatívipari szereplők globális integrációját.

Az idei évben Meet the Designer and Manufacturer címmel kapcsolatépítést ösztönző találkozóra is várják a szakmai közösséget, továbbá helyszíni beszélgetésekkel és exkluzív tárlatvezetésekkel készülnek a látogatóknak.

A program során Vitáris Iván és Schoblocher Barbara zeneművészeti megközelítésből, míg Nemes Márton, Tombor Zoltán képzőművészeti fókuszból mutatják be a tárlatot.

A vezetők sorához Szamosi Zsófia színésznő és Keller Adél tiktoker is csatlakozik. A Magyar Divat & Design Ügynökség kiemelt figyelmet szentel az edukációra és tudásmegosztásra, ezért ingyenes, élményalapú szakmai tárlatvezetést biztosít a szakképzési és felsőoktatási intézmények tanulói és oktatói számára. A programsorozaton a korábbi évekhez hasonlóan a nemzetközi szaksajtó kiemelkedő szereplői is meghívást kaptak, akik egy sokszínű túrán ismerkedhetnek meg Budapest ikonikus helyszíneivel, kulturális örökségével és kiemelkedő gasztronómiai különlegességeivel.