Meghosszabbítja a Dívák & ikonok kiállítását a Magyar Zene Háza

A világ legnagyobb iparművészeti és designmúzeumának, a londoni Victoria and Albert Museum Dívák & ikonok című utazó kiállításának értéke meghaladja a kétmilliárd forintot.

A Dívák & ikonok kiállításon megtekinthető a Björk Valentino által tervezett haute couture ruhája, amit a 2021-es reykjavíki koncertjén viselt. Fotó: Magyar Zene Háza

Érdemes elővételben megváltani a jegyeket a Dívák & ikonok kiállításra

A látogatók több száz nemzetközi és magyar sztár személyes tárgyain és eredeti fellépőruháin keresztül mélyülhetnek el a dívák életében: Rihanna, Björk, Lady Gaga, Billie Eilish, Sade, Janelle Monáe, Janet Jackson, Whitney Houston, Doja Cat, Missy Elliott, Lauryn Hill, PJ Harvey, Patti Smith, Maria Callas, Marilyn Monroe, Edith Piaf és mellettük magyar sztárok, mint Blaha Lujza, Karády Katalin, Marton Éva, Koncz Zsuzsa, Péterfy Bori és még sok más előadó története is megjelenik a tárlaton.

A kiállítás a dívajelenséget tárja fel a nézők számára: megtudhatjuk, hogyan változott a nők társadalmi megítélése az elmúlt százötven évben, hogyan indultak el a nemi és faji egyenjogúsági mozgalmak, és mindeközben hogyan formálódott a nők előadó-művészetben betöltött szerepe.

Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott:

Fontos volt számunkra, hogy az eredeti kiállítást magyar vonatkozású tartalommal is bővítsük. Persze a londoni kurátor koncepciója és a tér is nagyon meghatározta a lehetőségeket, ezért igyekeztünk a tárlat üzeneteihez igazodva, valamennyi műfajt figyelembe véve, olyan meghatározó hazai művészeket felvonultatni, akik illenek az eredeti narratívába, és történelmi szerepük megkérdőjelezhetetlen. A végeredményre nagyon büszkék vagyunk, főleg hogy a londoni kurátor, Kate Bailey szerint a mi tárlatunk jobb, mint az eredeti volt.

A Dívák & ikonok első felvonása a díva fogalmának születését mutatja be, kezdve a 19. századi opera-énekesnőkkel, akik tehetségükkel nemcsak a színpadot, hanem a társadalmi normákat is felforgatták: mint például Adelina Patti, aki a második legismertebb nő volt Nagy-Britanniában Viktória királynő után, vagy Elizabeth Taylor, aki az első női színésznőként egymillió dolláros honoráriumot kapott a Kleopátrában nyújtott alakításáért.

A kiállítás különlegességei között ott van Marilyn Monroe legendás jelmeze a Van, aki forrón szereti című filmből és Maria Callas jelmeze is, amelyet a londoni Royal Opera House színpadán viselt.

A második felvonás a díva újrafogalmazását, a modern dívákat mutatja be, akik az 1960-as évek óta átformálták a nőiesség, a hatalom és a kreativitás jelentését: ilyen Rihanna püspöksüveggel kiegészített, a Met-gálán viselt öltözéke vagy a 2014-ben hordott, kétszázezer Swarovski-kristállyal díszített ruhája, de látható Billie Eilish öltözéke is. A kiállításon megtekinthető Elton John XIV. Lajos király udvarából ihletet merítő extravagáns jelmeze és Freddie Mercury budapesti koncertjén viselt eredeti ruhája is. De a tárlat anyagában helyet kaptak a világhírű divattervező, Bob Mackie emblematikus ruhái, jelmezei is, amelyeket Chernek, Tina Turnernek, Liza Minnellinek vagy éppen Pinknek készített.

A jelentős divattervezők is szép számmal képviseltetik magukat Valentinótól John Gallianón, Stella McCartney-n, Vivienne Westwoodon át Victor & Rolf ruhakölteményeiig.

Örülünk, hogy be tudtunk kerülni a Díva-kiállításnak ebbe az elég szűk turnéjába, amely csak két európai állomással rendelkezik: Magyarország és Hollandia. Ezen kívül Japánban, Ausztráliában és Új-Zélandon lesz látható a tárlat. Az, hogy Magyarországra, a Zene Házába is eljutott ez a kiállítás, nagy elismerés egy ilyen fiatal intézménynek, és reméljük, tovább növeli a ház renoméját

– mondta Horn Márton intézményigazgató.

Horn Márton és John Malkovich a Dívák & ikonok kiállításon. Fotó: Magyar Zene Háza

A mintegy négy hónap alatt a több mint negyvenezer magyar és külföldi érdeklődő mellett a kiállítást John Malkovich is megcsodálta budapesti látogatásán, aki novemberben három alkalommal lép majd fel a Zene Háza színpadán.

De a hazai sztárok közül is sokan megtekintették a tárlatot, itt járt mások mellett Koncz Zsuzsa, Lakatos Mónika, Marton Éva, Medveczky Ilona, Péterfy Bori, Rost Andrea, Sebestyén Márta, Sena Dagadu és Zsédenyi Adrienn.