Hollywoodi sztár lép fel Budapesten

John Malkovich színész Anasztaszja Tyerenkova zongoraművésszel létrehozott összművészeti produkcióját november 17-én és 18-án adja elő a Magyar Zene Házában – adta hírül az intézmény.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Malkovich nyáron járt először a Magyar Zene Házában, amikor szabadságát töltötte Budapesten A színész bejárta a ház tereit, a koncerttermeket, a Hangdómot, sok időt töltött a Dívák & ikonok időszaki kiállításon is, és úgy döntött, hogy itt is bemutatja az egyik legújabb munkáját. A kétszeres Oscar-jelölt színész még a Nemzeti Galériát is felkereste. A látogatás részleteiről így számol be a múzeum Instagram-oldala:

Vajon kik és mik voltak a világhírű amerikai színész, a Veszedelmes viszonyok című filmből is ismert John Malkovich kedvencei? Ferenczy Károly, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar és Benczúr Gyula alkotásai igazán magukkal ragadták őt – olyannyira, hogy a Vajk megkeresztelése című remekművet le is fényképezte, hogy hazavihesse emlékbe.

A Magyar Zene Háza közleménye szerint a mozivászonról és a tévéből ismert világsztár mindig is közelebb állónak érezte magához a színház, a színpadok világát – emelik ki a közleményben.

A színészt a Magyar Zene Háza 320 fős nézőteréről láthatja a közönség három alkalommal is, november 17-én (18 órakor és 20 óra 30 perckor) és 18-án (20 óra 30 perckor) a színpadon, egy általa és a szintén világhírű zongoraművész, Anasztaszja Tyerenkova által életre keltett összművészeti produkcióban.

A The Infamous Ramirez Hoffman című, 2022-ben debütált előadás zene, irodalom és színház összefonódása a színpadon, zongorára, hegedűre, bandoneónra és a kortárs irodalom egyik óriása, a chilei Roberto Bolano szövegére – John Malkovich lebilincselő előadásában

– írják.

Roberto Bolano a 2666 és a Vad nyomozók című regényeivel vált világszerte méltatott és népszerű íróvá. A Magyar Zene Házában látható előadás Bolano La literatura nazi en América című, 1996-ban megjelent könyvének utolsó fejezetét dolgozza fel. A kötet fiktív költők, írók enciklopédiája, akikben az a közös, hogy mindannyian szélsőjobboldali nézeteket vallanak. A közlemény szerint

a színész és a változatos repertoárt előadó kamaratrió párbeszédet folytat szöveg és zene között.

A műsorban szereplő könyvrészlet egy náci költő, vadászpilóta, hidegvérű gyilkos történetét meséli el, miközben Tyerenkova kamaratriója többek között Astor Piazzolla-, Antonio Vivaldi-, Max Richter-, Eric Satie-darabokat játszik. Malkovich hangja a negyedik „hangszer”. Az előadás élőben kivetített magyar felirattal látható.