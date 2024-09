Először Magyarországon a Britain's Got Talent győztese

2018-ban közönségszavazat alapján a Britain’s Got Talent történetének legsikeresebb produkciójának választották meg őket, és ugyanebben az évben beválasztották őket a világ összes Got Talent produkciói közül a legjobb 15 előadó közé, így az America’s Got Talent The Champions műsorban is hatalmas sikerrel szerepeltek.