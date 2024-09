Sokkoló bejelentés: a Linkin Park új énekessel és dobossal tér vissza!

Hét évvel Chester Bennington halála után a Linkin Park új fejezetet nyit: új énekessel, dobossal és friss albummal tér vissza. A XXI. század egyik meghatározó rockbandája csütörtök este meghirdetett egy Facebook-eseményt, majd élőben adtak egy koncertet a YouTube-on. A show során vált világossá, hogy Emily Armstrong, az amerikai Dead Sara zenekar alapítója lesz az együttes új énekese Mike Shinoda rapper oldalán. Továbbá Colin Brittain csatlakozott a bandához dobosként és társproducerként is.

A Linkin Park 7 év után egy új számmal is jelentkezett, a From Zero című új dalt már Armstronggal együtt játszották el, és bejelentették azt is, hogy az új album november 15-én jelenik meg. A banda szeptember 11-én turnéra indul, az első állomás Los Angeles lesz.

A zenekar előző frontembere Chester Bennington 2017-ben, a két hónappal korábban öngyilkosságot elkövető barátja, Chris Cornell, a Soundgarden-frontember születésnapján végzett magával. Ahogy Cornell, úgy Bennington is felakasztotta magát.