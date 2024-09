Visszavonul az Oscar-díjas színésznő, a Tortúra brilliáns terroristája

A visszavonulásáról beszélt a The New York Timesnak a 76 éves Kathy Bates – bukkant rá az Origó. A színésznő azt mondta, a hamarosan látható sorozata, a Matlock után már nem vállal újabb munkát.

Fotó: AFP/Getty Images

Ez az utolsó táncom

– fogalmazott a szeptemberben induló sorozatról. Beszélt arról is, hogy egy rossz forgatási élmény után közölte az ügynökével, hogy visszavonul, de a Matlock forgatókönyve annyira megfogta, hogy mégis elvállalta. A Matlock Emmy-díjas eredetije 1986 és 1995 között futott az Amerikai Egyesült Államokban, de idehaza is ismerős lehet történet. A sorozat egy ügyvédről szólt, aki a valódi elkövető előkerítésével érte el a védencei felmentését. A korábbi verzióban a címszerepet még Andy Griffith játszotta, az ő női verzióját alakítja most Kathy Bates.