Batman példáját követi a Dűne franchise, megérkezett az utolsó előzetes

A Timothée Chalamet és Zendaya által fémjelzett Dűne-filmek (melyek az első könyv cselekményét adaptálták két részbe szedve) óriási sikert arattak világszerte, így nem meglepő, hogy a Max úgy döntött, Frank Herbert regényeinek világát egy sorozattal is tovább bővíti. A készítők némileg hasonló módszert választottak, mint a szintén a Warner égisze alá tartozó Batman sorozat esetében: miközben a rajongók egyöntetű lelkesedéssel várják Matt Reeves következő denevéres kalandját, a Maxon elérhetővé vált a Batman univerzumában játszódó Pingvin sorozat, ami jelenleg is fut, és egymás után gyűjti be az elismerő szavakat, sokan a Maffiózokhoz haonlítgatják a szuperhősök nélküli gengsztersorozatot.

Fotó: TMDb

A Dűne: Prófécia is ugyanabban az univerzumban játszódik, mint az eddigi két mozifilm, de jóval Paul Atreides korszaka előtt, tehát nem egy spin-off, hanem egy előzménysorozatról van szó.

A történet középpontjában a Bene Gesserit rend alapítói, a Harkonnen-nővérek, Valya és Tula állnak, akiket Emily Watson (Csernobil) és Olivia Williams (A korona) alakítanak.

A szereplők között láthatjuk még Mark Strongot (Kingsman-filmek) és Travis Fimmelt (Vikingek). Strong egy Javicco Corrino nevű uralkodót játszik, aki a birodalom törékeny békéjét igyekszik fenntartani, míg Fimmel karaktere, egy hataloméhes harcos, ezt a békét akarja megdönteni, és a Harkonnen-nővérek ellen is háborút hirdet. A sorozat legújabb előzetese:

A Dűne mozifilmek következő fejezetére még várni kell, hiszen csak idén jelentették be a harmadik részt, a Warner Bros. csak a msodik rész 718 milliós bevételét meglátva hagyta jóvá nyugodt szívvel a projektet (az első rész még csak 407 milliót keresett 2021-ben, igaz, ez egy Covid által sújtott év volt, minek következtében a film egyszerre vált elérhetővé streamingen és moziban). A folytatás forgatása 2025-ben kezdődik, és várhatóan 2026 decemberében kerülhet mozikba, ám addig is a rajongók várakozását enyhítheti a Maxen hamarosan bemutatandó Dűne: Prófécia.