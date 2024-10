Így festett Törőcsik Franciska és Rujden Vivien a Hunyadi-sorozat világpremierjén

A MIPCOM a televíziós szakma egyik legfontosabb európai eseménye, ahol a legizgalmasabb televíziós produkciók mutatkoznak be a tartalomgyártók és vásárlók előtt. Közéjük tartozik minden idők legnagyszabásúbb magyar televíziós sorozata, a nemzetközi koprodukcióban elkészült Hunyadi (Rise of the Raven) is, és ez volt az első alkalom, hogy a produkciót a szakmai közvélemény is mélyen megismerhette, miután a Cannes-i Fesztiválpalotában (Palais des Festivals et des Congrès) levetítették a tízrészes sorozat első részét.

Fotó: Rise of the Raven/Leo Pinter

A müncheni Beta Film, az iparág meghatározó szereplőinek egyike jelentős erőket mozgatott meg a nemzetközi piacon a Rise of the Raven promótálására.

Koby Gal Raday, aki a Beta Film részéről társproducerként a kezdetektől fogva végigkíséri a projekt minden folyamatát, úgy fogalmazott, hogy „ez volt a tökéletes színpad arra, hogy a Rise of the Raven erejét és varázsát a világ közönsége elé tárjuk“.

– Nagy örömmel és hálával tölt el bennünket, hogy tegnap a MIPCOM-on sikeresen megtarthattuk a Hunyadi világpremierjét

– monda a társproducer, aki külön kiemelte, hogy a vetítésre a stábtagok és a színészgárda is elkísérte őket, hihetetlen élmény volt számára telt ház előtt végigizgulni a nyitóepizódot egy olyan ikonikus moziteremben, mint amilyen a fesztiválpalota nagyterme.

Fotó: Bruno Bebert

Robert Lantos, a Hunyadi vezető producere a vetítésen emlékeztetett rá, hogy Hunyadi kora a világtörténelem olyan dicsőséges korszaka, ami mozgóképen eddig méltatlanul feldolgozatlan maradt.

– A 15. század óta Hunyadi és katonái nándorfehérvári diadala tiszteletére szólnak délbe a harangok. Kongó hangjukat mindenki hallja, de a történetet a világban szinte senki nem ismeri. Azért hoztuk létre ezt a sorozatot, hogy ez megváltozzon

– fogalmazott a vezető producer, aki mellett ott álltak a fesztiválpalota lépcsőjén a sorozat magyar és nemzetközi producerei, köztük Krskó Tibor, dr. Hazai Kinga és Hazai Cecília executive producerek, valamint Oliver Auspitz, Andreas Kamm és Ari Lantos is. A sorozat legújabb előzetese itt tekinthető meg:

A világpremieren részt vett a Hunyadi Jánost alakító Kádár L. Gellért, Rujder Vivien, aki Hunyadi feleségét, Erzsébetet játssza, valamint Törőcsik Franciska, aki Hunyadi első szerelmét, Brankovics Marát kelti életre.

A szereplők közül a vörös szőnyegen vonult még fel Hermányi Mariann, Fekete Ernő, Elena Rusconi és Thomas Trabacchi. A sorozat mind a négy rendezője is jelen volt: az első részt jegyző Robert Dornhelm mellett találkozott a nemzetközi szakmai közösséggel Nagypál Orsi, Szász Attila, valamint a showrunner Lengyel Balázs, aki így foglalta össze a Cannes-i élményt:

Tegnap telt ház előtt mutathattuk be a Hunyadi első epizódját a MIPCOM szakmai közönségének. Ez különösen fontos pillanat számunkra, mert ezeken a szakembereken keresztül juthat el ez az ízig-vérig magyar történet a világ legtávolabbi tévéképernyőire is.

Fotó: Bruno Bebert

A Hunyadi világpremierjén Rujder Vivient a Daalarna öltöztette, Törőcsik Franciska szintén a Daalarna kollekciójából választotta ruháját, ékszereit pedig a Swarovski biztosította. Merkovits Bea stylist Hermányi Mariannak a Zhoja estélyi ruhát ajánlotta, amelyet Yana-ékszerekkel egészítettek ki. Kádár L. Gellért és Fekete Ernő megjelenéséért Schiffer Miklós felelt, aki a Roland Divatház Hugo Boss-kollekciójából választotta összeállításukat.

A sorozat női főhősei a vetítés előtt közösen fotózkodtak Fotó: Bruno Bebert

Rujder Vivien, Kádár L. Gellért és Törőcsik Franciska Fotó: Bruno Bebert